ఇరుముడి సినిమాలో గాయత్రి పాత్రలో నటించి ప్రేక్షకులకు గుర్తుండిపోయేలా చేసింది సామ్. ఆ ఒక్క సినిమాతోనే మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. తనదైన నటనతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్న ఈ నటి.. తాజాగా సంప్రదాయ దుస్తుల్లో మెరిసిపోయింది. ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలను సోషల్ మీడియాలో పంచుకోగా.. ప్రస్తుతం అవి వైరల్గా మారాయి.
సాంప్రదాయ దుస్తుల్లో అందంగా..
ఇటీవల ఓ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సామ్.. సంప్రదాయ దుస్తుల్లో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. ఎంతో అందంగా ముస్తాబై దిగిన ఫొటోలను అభిమానులతో పంచుకుంది. ఈ ఫొటోల్లో ఆమె లుక్ అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది. సాధారణంగా తెరపై తన నటనతో అలరించే ఆమె.. ఇలా సంప్రదాయ దుస్తుల్లో కనిపించడంతో అభిమానులు ఆసక్తిగా చూస్తున్నారు.
ఇరుముడితో గుర్తింపు..
ఇరుముడి సినిమాలో గాయత్రి పాత్ర ఈ నటికి మంచి గుర్తింపును తీసుకొచ్చింది. ఆ పాత్ర ద్వారా ప్రేక్షకులకు దగ్గరైన ఆమె.. తన నటనతో ప్రత్యేకంగా నిలిచింది. దీంతో ఈ సినిమాలో ఆమె పోషించిన పాత్రను ప్రేక్షకులు ఇప్పటికీ గుర్తు చేసుకుంటున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారడంతో అభిమానులు తమదైన శైలిలో స్పందిస్తున్నారు. ఆమె అందం, సంప్రదాయ లుక్ను ప్రశంసిస్తున్నారు.
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