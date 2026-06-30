 నెట్‌ఫ్లిక్స్‌నే మోసం చేసిన డైరెక్టర్.. చివరికీ ఏమైందంటే? | Hollywood director Carl Rinsch gets two and half years in prison | Sakshi
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Carl Rinsch: నెట్‌ఫ్లిక్స్‌నే మోసం చేసిన డైరెక్టర్.. చివరికీ ఏమైందంటే?

Jun 30 2026 2:21 PM | Updated on Jun 30 2026 2:31 PM

Hollywood director Carl Rinsch gets two and half years in prison

ప్రముఖ హాలీవుడ్ డైరెక్టర్‌ కార్ల్ ఎరిక్ రించ్‌కు రెండున్నర సంవత్సరాల జైలు శిక్ష విధించారు. ఓ సిరీస్ తీసేందుకు నెట్‌ఫ్లిక్స్ నిధులను తన ‍వ్యక్తిగత ‍అవసరాలకు వినియోగించుకున్నారని ఆయనపై కేసు నమోదైంది. ఈ కేసులో దోషిగా తేలడంతో న్యాయస్థానం రెండున్నరేళ్ల జైలు శిక్ష ఖరారు చేసింది. అతను దాదాపు 11 మిలియన్ డాలర్ల మోసానికి పాల్పడినట్లు తెలుస్తోంది.

డైరెక్టర్ కార్ల్ ఎరిక్ రిన్స్చ్ ఒక సైన్స్ ఫిక్షన్ సిరీస్‌ తీస్తానని నెట్‌ఫ్లిక్స్ నుంచి డబ్బులు తీసుకున్నారు. ఆ తర్వాత నెట్‌ఫ్లిక్స్ నిధులను తన వ్యక్తిగత అవసరాల కోసం కార్లు, క్రిప్టోకరెన్సీ, ఇతర విలాస వస్తువులను కొనుగోలు చేయడానికి ఉపయోగించుకున్నాడు. దీంతో అతనిపై నెట్‌ఫ్లిక్స్‌ కోర్టును ఆశ్రయించింది. ఈ కేసులో దర్శకుడు దోషిగా తేలడంతో న్యాయస్థానం జైలు శిక్షతో పాటు 700 డాలర్ల జరిమానా విధించారు. కాగా.. డైరెక్టర్ కార్ల్ ఎరిక్ రిన్స్చ్ 2013లో వచ్చిన '47 రోనిన్' చిత్రంతో బాగా ఫేమస్ అయ్యారు. 
 

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