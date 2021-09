మెగా హీరో సాయి ధరమ్‌ తేజ్‌ గత శుక్రవారం ప్రమాదానికి గురైన సంగతి తెలిసిందే. ప్రస్తుతం ఆయన ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉందని అపోలో వైద్యులు పేర్కొన్నారు. కాగా కేబుల్‌ బ్రిడ్జ్‌ మీదుగా మాదాపూర్‌ వైపు వెళ్తుండగా సాయి తేజ్‌ ఐకియా సమీపంలో రోడ్డు ప్రమాదానికి గురయ్యారు. అక్కడ రోడ్డుపై ఇసుక ఉండటం వల్లే తన స్పోర్ట్స్‌ బైక్‌ స్కిడ్‌ అయ్యిందని పోలీసులు తెలిపారు. అయితే మొదట నిర్లక్ష్యం, రాష్‌ డ్రైవింగ్‌ కింద రాయదుర్గం పోలీసులు సాయి తేజ్‌పై కేసు నమోదు చేశారు. దీంతో పలువురు సినీ ప్రముఖులు స్పందిస్తూ కన్‌స్ట్రక్షన్‌ కంపెనీ, జీహెచ్‌ఎంసీపై కూడా కేసు పెట్టాలన్నారు. ఇదిలా ఉండగా ఈ ఘటనపై గ్రేటర్‌ హైదరాబాద్‌ మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్‌(జీహెచ్‌ఎంసీ) అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు.

చదవండి: Sai Dharam Tej Accident: కన్‌స్ట్రక్షన్‌ కంపెనీ, మున్సిపాలిటీపై కూడా కేసు పెట్టాలి: ఆర్పీ

మాదాపూర్‌-ఖానామెట్‌ రోడ్డుపై నిర్మాణ రంగ వ్యర్థాలు పేరుకుపోవడంతో అరబిందో కన్‌స్ట్రక్షన్‌ కంపెనీకి జరిమానా విధించినట్లు తెలుస్తోంది. సదరు కంపెనీకి లక్ష రూపాయల జరిమాన విధించిన జీహెచ్‌ఎంసీ ధృవీకరణ పత్రం సోషల్‌ మీడియా వైరల్‌గా మారింది. కాగా ఈ ప్రమాదంలో గాయపడిన సాయి ధరమ్‌ తేజ్‌ ప్రస్తుతం అపోలో ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ ఘటన ఆయన కాలర్‌ బోన్‌ ఫ్యాక్షర్‌ కాగా ఆదివారం వైద్యులు దానికి శస్త్ర చికిత్స నిర్వహించారు. అనంతరం అపోలో వైద్యులు సాయి ఆరోగ్యంపై హెల్త్‌ బులిటెన్‌ విడుదల చేస్తూ.. ప్రస్తుతం అతడి అరోగ్యం నిలకడ ఉందని, త్వరలోనే కోలుకుంటారని తెలిపారు.

#SaiDharamTej road accident: The actor sustained injuries and collarbone fracture in a road accident at cable bridge. Now, @GHMCOnline has imposed a fine of Rs 1 lakh on Aurobindo Construction for dumping construction material on the Madhapur-Khanamet road. @IamSaiDharamTej pic.twitter.com/ilE83IA5zo

— dinesh akula (@dineshakula) September 14, 2021