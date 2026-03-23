 ధురంధర్‌ 2 సక్సెస్‌: 28 ఏళ్ల నాటి లేఖ వైరల్‌ | Gaurav Gera Shares 1998 Letter Reflecting on Struggles Leading to Dhurandhar 2 Movie | Sakshi
ధురంధర్‌ 2 సక్సెస్‌: 28 ఏళ్ల నాటి లేఖ వైరల్‌

Mar 23 2026 11:00 AM | Updated on Mar 23 2026 11:06 AM

Gaurav Gera Shares 1998 Letter Reflecting on Struggles Leading to Dhurandhar 2 Movie

బ్లాక్‌బస్టర్‌ ధురంధర్‌కు కొనసాగింపుగా వచ్చిన చిత్రం ధురంధర్‌: ద రివేంజ్‌. రణ్‌వీర్‌ సింగ్‌ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్‌ వద్ద కనక వర్షం కురిపిస్తోంది. అటు సోషల్‌ మీడియాలో నార్త్‌ నుంచి సౌత్‌ వరకు ఎందరో సెలబ్రిటీలు దర్శకుడు ఆదిత్య ధర్‌ను, అతడి సినిమాను ప్రశంసించకుండా ఉండలేకపోతున్నారు. ఈ మూవీలో నటించిన అందరికీ మంచి పేరు, గుర్తింపు వచ్చింది. 

28 ఏళ్ల నాటి లేఖ
ఈ క్రమంలో ధురంధర్‌ 2లో మొహమ్మద్‌ ఆలంగా నటించిన గౌరవ్‌ గేరా తన కెరీర్‌ తొలినాళ్లలో ఎదుర్కొన్న ఇబ్బందులను బయటపెట్టాడు. 1998లో ఢిల్లీ నుంచి ముంబైకి వచ్చిన రోజుల్లో పేరెంట్స్‌కు రాసిన లేఖను సోషల్‌ మీడియాలో షేర్‌ చేశాడు. ఇది నేను 1998 డిసెంబర్‌ 3న మా అమ్మానాన్నలకు రాసిన లేఖ. ముంబైకి వచ్చి అప్పటికింకా నెల రోజులు కూడా కాలేదు. అప్పట్లో ఈమెయిల్స్‌ గట్రా ఏవీ లేవు.. ఇదిగో ఇలా ఉత్తరాలు రాసుకునేవాళ్లం. 

అమ్మానాన్న థాంక్యూ
ఆ తర్వాత టీవీ, సినిమా, యాడ్స్‌, రేడియో, టిక్‌టాక్‌ రీల్స్‌.. ఇలా ఎన్నో ఒడిదుడుకులతో నా ప్రయాణం సాగింది. భగవంతుడు నాపై ఎంతో దయచూపించాడు. ఇదిగో ఇలా ధురంధర్‌లో నటించే అవకాశం.. రానున్న రోజుల్లో భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుందో తెలియదు. ఈ జర్నీలో నాకు అండగా నిలిచిన అమ్మానాన్నకు ధన్యవాదాలు అంటూ లేఖను పంచుకున్నాడు.

లేఖలో ఏముందంటే?
అమ్మానాన్న, ఎలా ఉన్నారు? నేనిక్కడ క్షేమంగానే ఉన్నాను. ప్రస్తుతానికి డబ్బుపరంగా ఏమీ కలిసిరావడం లేదు. కానీ, త్వరలోనే అంతా మంచే జరుగుతుందని ఆశిస్తున్నాను. ఢిల్లీతో పోలిస్తే ఇక్కడ అవకాశాలు ఎక్కువే.. ఖర్చు తగ్గించుకునేందుకు నేను స్నేహితుడితో కలిసి ఓ చిన్న గదిలో ఉంటున్నాను. 

ఫోన్‌, కరెంట్‌, గ్యాస్‌, వాటర్‌ బిల్లుతో పాటు భోజన ఖర్చులు కూడా ఇద్దరం పంచుకుంటున్నాం. భవిష్యత్తుపై కొండంత ఆశ ఉంది. కానీ నేను నేర్చుకోవాల్సింది కూడా చాలా ఉంది అని రాసుకొచ్చాడు. ఇది చూసిన నటీనటులు, అభిమానులు మీరు చాలా దూరం వచ్చారు, మీ కథ వింటుంటే కళ్లలో నీళ్లు తిరుగుతున్నాయి అని కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

 

 

