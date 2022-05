విక్టరీ వెంకటేశ్‌, మెగా ప్రిన్స్‌ వరుణ్‌ తేజ్‌ హీరోలుగా నటిస్తున్న చిత్రం ఎఫ్‌-3. అనిల్‌ రావిపూడి దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాలో తమన్నా, మెహ్రన్‌ హీరోయిన్లుగా నటించారు. ఇప్పటివరకు విడుదలైన పోస్టర్స్‌, సాంగ్స్‌కు మంచి రెస్పాన్స్‌ వస్తోంది. ఈనెల 27న ఈ చిత్రం ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్‌ మరో క్రేజీ అప్‌డేట్‌ను రిలీజ్‌ చేశారు.

ఈనెల 9న చిత్రం ట్రైలర్‌ను విడుదల చేస్తున్నట్లు ట్విట్టర్‌లో ప్రకటించారు. ఎఫ్‌-2కు సీక్వెల్‌గా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రంలో రాజేంద్ర ప్రసాద్, సునీల్, సోనాల్‌ చౌహాన్‌ కీలకపాత్రల్లో కనిపించనున్నారు.

