F3 Movie Trailer : ఎఫ్‌-3 సినిమా ట్రైలర్‌ రిలీజ్‌ డేట్‌ ఫిక్స్‌

May 02, 2022, 14:22 IST
F3 Movie Trailer Gets Release Date, Here Is The Details - Sakshi

విక్టరీ వెంకటేశ్‌, మెగా ప్రిన్స్‌ వరుణ్‌ తేజ్‌ హీరోలుగా నటిస్తున్న చిత్రం ఎఫ్‌-3. అనిల్‌ రావిపూడి దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాలో తమన్నా, మెహ్రన్‌ హీరోయిన్లుగా నటించారు. ఇప్పటివరకు విడుదలైన పోస్టర్స్‌, సాంగ్స్‌కు మంచి రెస్పాన్స్‌ వస్తోంది. ఈనెల 27న ఈ చిత్రం ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్‌ మరో క్రేజీ అప్‌డేట్‌ను రిలీజ్‌ చేశారు.

ఈనెల 9న చిత్రం ట్రైలర్‌ను విడుదల చేస్తున్నట్లు ట్విట్టర్‌లో ప్రకటించారు. ఎఫ్‌-2కు సీక్వెల్‌గా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రంలో రాజేంద్ర ప్రసాద్, సునీల్, సోనాల్‌ చౌహాన్‌ కీలకపాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. 

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