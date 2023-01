LGM: ధోని తొలి సినిమాకి ఇంట్రెస్టింగ్‌ టైటిల్‌

టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్‌ మహేంద్ర సింగ్‌ ధోని సినిమా రంగంలోకి ప్రవేశించిన సంగతి తెలిసిందే. ధోని, ఆయన సతీమణి సాక్షి కలిసి ‘ధోని ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌’అనే నిర్మాణ సంస్థను స్థాపించారు. తాజాగా తమ బ్యానర్‌పై రూపొందబోతున్న తొలి సినిమాకి సంబంధించిన ప్రకటనను విడుదల చేశారు.

హరీశ్ కళ్యాణ్, ఇవానా హీరో హీరోయిన్లుగా నదియా, యోగి బాబు ప్రధాన పాత్రల్లో రూపొందుతున్న ఈ సినిమాకి ‘ఎల్‌జీఎం’ (లెట్స్‌ గెట్స్‌ మ్యారేడ్‌) - అనే టైటిల్‌ని ఖరారు చేస్తూ మోక్షన్ పోస్టర్ విడుదల చేశారు. నూతన దర్శకుడు రమేష్ తమిళమణి ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నాడు. ‘మంచి కథల ద్వారా దేశంలోని నలుమూలలో వున్న ప్రేక్షకులకు చేరువవ్వడమే ధోనీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ లక్ష్యం. ఆ ఆలోచనకు తగ్గట్టుగానే ఈ సినిమా రూపొందుతోంది’ అని గతంలో సాక్షి అన్నారు.

We're super excited to share, Dhoni Entertainment's first production titled #LGM - #LetsGetMarried!

Title look motion poster out now! @msdhoni @SaakshiSRawat @iamharishkalyan @i__ivana_ @HasijaVikas @Ramesharchi @o_viswajith @PradeepERagav pic.twitter.com/uG43T0dIfl

— Dhoni Entertainment Pvt Ltd (@DhoniLtd) January 27, 2023