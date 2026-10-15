సూపర్స్టార్ రజనీకాంత్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ‘జైలర్ 2’ ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చేసింది. బ్లాక్బస్టర్ ‘జైలర్’కు సీక్వెల్గా తెరకెక్కిన ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. అక్టోబర్ 15న థియేటర్లలో విడుదలైన ఈ చిత్రం అభిమానులను అలరిస్తోంది. ఇప్పటికే పలువురు సినీ ప్రముఖులు సినిమాను వీక్షించి తమ అభిప్రాయాలను సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా పంచుకుంటున్నారు. తాజాగా హీరో ధనుష్ సైతం ఈ చిత్రంపై తన రివ్యూను వెల్లడించారు. ఈ పోస్ట్ ఇప్పుడు వైరల్గా మారింది.
‘ప్రతి అభిమానికీ విందు’
రజనీకాంత్కు ధనుష్ వీరాభిమాని అన్న సంగతి తెలిసిందే. తలైవర్ సినిమా విడుదలైతే తొలి రోజే చూసేందుకు ఆయన ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. గతంలోనూ పలు సందర్భాల్లో తన అభిమానాన్ని చాటుకున్నారు. ‘జైలర్ 2’ కోసం కూడా ఎంతో ఉత్సాహంగా ఎదురుచూశారు. ఈ క్రమంలోనే బుధవారం (అక్టోబర్ 14) ‘రేపు తలైవర్ దర్శనం’ అంటూ ఎక్స్ వేదికగా పోస్ట్ చేశారు. గురువారం చెన్నైలోని రోహిణి థియేటర్లో ‘జైలర్ 2’ సినిమాను వీక్షించారు. అనంతరం తన అభిప్రాయాన్ని పంచుకుంటూ.. ఈ చిత్రం తప్పక చూడాల్సిన సినిమా అని పేర్కొన్నారు. ‘బ్లాక్బస్టర్.. ప్రతి తలైవర్ అభిమానికీ ఒక విందు’ అంటూ ప్రశంసించారు. దీంతో ధనుష్ చేసిన ఈ పోస్ట్ అభిమానుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.
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థియేటర్కు రజనీ కుటుంబ సభ్యులు
ధనుష్ సినిమా చూసిన రోహిణి థియేటర్లోనే రజనీకాంత్ సతీమణి లత, కుమార్తె ఐశ్వర్యతో పాటు ఆయన కుటుంబ సభ్యులు కూడా చిత్రాన్ని వీక్షించారు. ధనుష్, ఐశ్వర్య వేర్వేరు కార్లలో థియేటర్కు వచ్చిన దృశ్యాలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.
రజనీ కోసం సినిమా వాయిదా!
ఇదిలా ఉంటే.. ధనుష్ ప్రస్తుతం నటిస్తున్న ‘ఓం’ (OM) సినిమాను తొలుత దసరా సందర్భంగా అక్టోబర్ 16న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల చేయాలని చిత్రబృందం భావించింది. అందుకు తగ్గట్టుగానే ప్రచార కార్యక్రమాలనూ ప్రారంభించింది. అయితే రజనీకాంత్ ‘జైలర్ 2’ విడుదల తేదీ అక్టోబర్ 15గా ప్రకటించడంతో ధనుష్ తన సినిమా విడుదలను వాయిదా వేసుకున్నారు.
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JAILER 2 is a MUST MUST MUST watch. BLOCKBUSTER 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 A FEAST for every Thalaivar fan.
— Dhanush (@dhanushkraja) October 15, 2026