దుల్కర్ సల్మాన్ కథానాయకుడిగా పవన్ సాధినేని దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘ఆకాశంలో ఒక తార’. ఇటీవల ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చిన ఈ సినిమా మంచి స్పందనను సొంతం చేసుకుంటోంది. ఇప్పటికే పలువురు సినీ ప్రముఖులు చిత్రంపై ప్రశంసలు కురిపించగా.. తాజాగా మెగాస్టార్ చిరంజీవి, రామ్చరణ్ చిత్రబృందాన్ని నేరుగా కలిసి అభినందించారు.
ఇటీవల ఎక్స్ వేదికగా చిరంజీవి ఈ సినిమా గురించి తన అభిప్రాయాలను పంచుకున్న సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా మరోసారి చిత్రబృందాన్ని కలిసి ప్రత్యేకంగా అభినందనలు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా రామ్చరణ్ కూడా ఆయనతో పాటు ఉన్నారు. దుల్కర్కు ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. చిత్రబృందంతో కొద్దిసేపు ముచ్చటించి సినిమా విజయంపై ప్రశంసలు కురిపించారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోను గీతా ఆర్ట్స్ సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో అభిమానులను ఆకట్టుకుంటోంది.
( ఇదీ చదవండి: ఓటీటీ ప్రేక్షకులకు షాక్ ఇచ్చిన ‘రామాయణం’)
Aakaasamantha Vijayam...Aakasamantha Abhinandana ❤️⭐️ Mega Star #Chiranjeevi garu and Mega Power Star #RamCharan garu appreciated the team of #AakasamloOkaTara and congratulated them on delivering a Sky High Blockbuster 🚀 @KChiruTweets @AlwaysRamCharan ⭐️⭐️ #AOT In Cinemas Now. Book your Tickets 🎟 https://t.co/NFA7KBYXRE @dulQuer @pavansadineni @shrutihaasan @satveeravalli @iRuhaniSharma @GeethaArts @SwapnaCinema @DQsWayfarerFilm @Lightboxoffl @grajug @gvprakash @sunnygunnam @ramya_gunnam @sujithsarang #VasantJurru @shreelyricist @TSeries @tseriessouth
— Geetha Arts (@GeethaArts) November 29, 2026