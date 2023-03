నేచురల్‌ స్టార్‌ నాని అభిమానులతో పాటు సినీ ప్రియులు ఎంతగానో ఎదురు చూస్తున్న ‘దసరా’ మూవీ ఎట్టకేలకు విడుదలైంది. శ్రీకాంత్ ఒదెల దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రం టీజర్, పాటలకు ట్రెమండస్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది. దసరా ట్రైలర్ నేషనల్ వైడ్ గా ట్రెండ్ అవుతూ సినిమాపై మరింత క్యురియాసిటీని పెంచింది. కీర్తి సురేశ్‌ హీరోయిన్‌గా శ్రీ లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర సినిమాస్ బ్యానర్‌పై సుధాకర్ చెరుకూరి నిర్మించిన ఈ చిత్రం భారీ అంచనాల మధ్య నేడు(మార్చి 30) ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది.

ఇప్పటికే ఓవర్సీస్‌తో పాటు పలు చోట్ల ఫస్ట్‌డే ఫస్ట్‌ షో పడిపోయింది. దీంతో ఈ సినిమా చూసిన ప్రేక్షకులు సోషల్‌ మీడియా వేదికగా తమ అభిప్రాయాన్ని తెలియజేస్తున్నారు. ‘దసరా’ కథేంటి? ఎలా ఉంది? తదితర విషయాలను ట్విటర్‌ వేదికగా చర్చిస్తున్నారు. అవేంటో చూడండి. అయితే ఇది కేవలం ప్రేక్షకుడి అభిప్రాయం మాత్రమే. ఇందులో పేర్కొన్న అంశాలకు ‘సాక్షి’బాధ్యత వహించదు.

‘దసరా’కి ట్విటర్‌లో పాజిటివ్‌ కామెంట్స్‌ వస్తున్నాయి. నాని కెరీర్‌ బెస్ట్‌ ఫెర్మార్మెన్స్‌ ఇచ్చాడని చెబుతున్నారు. సంతోష్‌ నారాయణన్‌ సంగీతం అదిరిపోయిందట. ఇక శ్రీకాంత్‌ ఓదెల దర్శకత్వానికి నెటిజన్స్‌ ఫుల్‌ మార్కులు ఇస్తున్నారు.

#Dasara Overall A Pretty Decent Raw and Rustic Village Drama! Though the pace is mostly slow and a few parts feel stretched out, the drama has worked for the most part with some good sequences and well done climax. Nani’s career best performance. Rating: 2.75-3/5 — Venky Reviews (@venkyreviews) March 29, 2023

నాని అన్న మాస్ బ్యాటింగ్ మామూలుగా లేదు.. రూ.100 కోట్లు లోడింగ్ అంటూ చిన్న వీడియోను పోస్ట్ చేశారు.

#Dasara 1st half review: Film starts on an interesting note.@NameisNani is Brilliant throughout 🔥 Telangana slang and nativity at it’s best. Intense, gruesome and a shocking interval sequence keeps you glued. #DasaraReview — Santosh R. G (@gsrtSantosh) March 30, 2023

ఈ దశాబ్దంలోనే బెస్ట్ మూవీ. డైరెక్టర్‌లో అద్భుతమైన స్టఫ్ ఉంది. అయితే సినిమా స్లోగా ఉంది. నాని, కీర్తి నటనతో ది బెస్ట్ అనిపించారు. ది బెస్ట్ థియేట్రికల్ ఎక్స్‌పీరియెన్స్ మూవీ అని మరో నెటిజన్‌ కామెంట్‌ చేశాడు.

Done with the show. One of the best movies in decade. Sensational stuff from debut director @odela_srikanth. The best performances from @NameisNani @KeerthyOfficial. Slow paced but it gives you best theatrical experience. Go for it. #Dasarareview #Dasara https://t.co/kxLaYmChkp — Venkat Kondeti  (@venkatpazzo) March 29, 2023

ఫస్టాఫ్‌ కాస్త సాగదీసినట్టు అనిపిస్తుంది కానీ నాని తనదైన స్టైల్ లో నడిపించాడు. కొన్ని సీన్లు అయితే గూస్ బంప్స్ తెప్పిస్తాయి. సంతోష్ నారాయణ బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ అద్భుతంగా కుదిరింది’అని ఓ నెటిజన్‌ రాసుకొచ్చాడు.

#Dasara

Best 1st half with a bit dragged screenplay but nani pulled it off in style and kept the film engaged .. Few scene’s will definitely give u goosebumps

Santosh Narayan bgm score is like 💥💥💥💥💥💥 No censor issue for us 😎

Uk audience reaction 3/5 Hit ✅ for sure pic.twitter.com/qnVqBGXhmc — Film Buff 🍿🎬 (@SsmbWorshipper) March 29, 2023

One Among Tier1 In USA Oka Debut Director tho intha Hype Generate cheyyadame oka Pedda ACHIEVEMENT ante A Hype ni match chesi 💯% performance ivvadam , output ivvadam Nani Things UNEXPECTED OPENINGS

& CLOSING will be TOO @NameisNani 🔥🔥🔥 #Dasara pic.twitter.com/DrkdLL7kyM — Hemanth Kiara (@ursHemanthRKO) March 30, 2023

Excellent first half 👍👍 @NameisNani performance at his best #Dasara is deeply emotional and best interval…. Have #Rangasthalam baseline though — Rakita (@Perthist_) March 30, 2023