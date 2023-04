నేచురల్‌ స్టార్‌ నాని, ‘మహానటి’ కీర్తి సురేశ్‌ జంటగా నటించిన తాజా చిత్రం ‘దసరా’. మార్చి 30న విడుదలైన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్‌ వద్ద ఘన విజయం సాధించింది. ధరణిగా నాని, వె న్నెలగా కీర్తి సురేశ్‌ నటనకు ప్రేక్షకులు ఫిదా అయ్యారు. తెలంగాణలో యాసలో ఈ ఇద్దరు స్టార్స్‌ చేప్పే డైలాగ్స్‌, ఊరమాస్‌ యాక్టింగ్‌తో పాటు దర్శకుడు శ్రీకాంత్‌ ఓదెల పనితీరుపై విమర్శకులు సైతం ప్రశంసలు కురిపించారు. ఫలితంగా ‘దసరా’ నాని కెరీర్‌లోనే అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రంగా నిలిచిపోయింది.

ఇన్నాళ్లు థియేటర్స్‌లో దుమ్ములేపిన ఈ చిత్రం ఇప్పుడు ఓటీటీలో రికార్డులు బద్దలు కొట్టడానికి రెడీ అయింది. దసరా ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్‌ హక్కులను నెట్‌ఫ్లిక్స్‌ సొంతం చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా ఈ ఓటీటీ సంస్థ ‘దసరా’ విడుదల తేదిని ప్రకటించింది. ఏప్రిల్‌ 27 నుంచి ఈ చిత్రం స్ట్రీమింగ్‌ కాబోతున్నట్లు ట్వీటర్‌ వేదికగా తెలియజేసింది. థియేటర్స్‌లో ఈ సినిమాను మిస్‌ అయిన ప్రేక్షకులు మరో వారం రోజుల్లో ఓటీటీలో చూడొచ్చు.

It’s time to take out the fireworks because #Dasara is coming early this year! 🚀💥

Dasara is coming to Netflix in Telugu, Tamil, Malayalam and Kannada on the 27th of April! #DasaraOnNetflix pic.twitter.com/fuchUwufRu

— Netflix India South (@Netflix_INSouth) April 20, 2023