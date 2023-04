ధరణిగా నాని, వెన్నెలగా కీర్తి సురేశ్‌ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన చిత్రం దసరా. ఈ సినిమాతో శ్రీకాంత్‌ ఓదెల దర్శకుడిగా వెండితెరకు పరిచయమయ్యాడు. తెలంగాణ యాసలో కొనసాగే ఈ సినిమాను సుధాకర్‌ చెరుకూరి నిర్మించారు. మార్చి 30న థియేటర్లలో విడుదలైన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్‌ వద్ద దుమ్ము దులిపింది. నాని కెరీర్‌లోనే అత్యధికంగా రూ.100 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించింది.

థియేటర్స్‌లో దుమ్మురేపిన ఈ చిత్రం తాజాగా ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. ఇప్పటికే దసరా స్ట్రీమింగ్‌ హక్కులను నెట్‌ఫ్లిక్స్‌ సొంతం చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే కదా! ఏప్రిల్‌ 27 నుంచి స్ట్రీమింగ్‌ కాబోతున్నట్లు ఇటీవల అధికారిక ప్రకటన ద్వారా వెల్లడించింది. అన్నట్లుగానే బుధవారం అర్ధరాత్రి నుంచే ఈ సినిమా ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. తెలుగు, తమిళ, మలయాళ, కన్నడ భాషల్లో నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో స్ట్రీమింగ్‌ అవుతోంది. అయితే హిందీలోకి కూడా వస్తే బాగుండని కామెంట్లు చేస్తున్నారు పలువురు నెటిజన్లు.

Dharani has arrived!🔥🔥🔥#Dasara is now streaming in Telugu, Tamil, Malayalam and Kannada on Netflix!#DasaraOnNetflix

— Netflix India South (@Netflix_INSouth) April 26, 2023