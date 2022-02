Chiranjeevi, Mahesh Babu And Others To Meet Cm Ys Jagan: ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డితో నేడు(గురువారం) సినీ ప్రముఖులు భేటీ కానున్నారు. సినిమా టికెట్ల ధర, ఇతర అంశాలపై ప్రధానంగా చర్చ జరగనుంది. చిరంజీవి, ప్రభాస్‌, మహేశ్‌బాబు, రాజమౌళి, కొరటాల శివ, పోసాని కృష్ణమురళి, నిరంజన్‌ రెడ్డి, అలీ వంటి ప్రముఖులు ఉదయం 11 గంటలకు సీఎం జగన్‌ను కలవనున్నారు.

సినిమా టికెట్ల ధరను నిర్ణయించడానికి ఇప్పటికే ప్రభుత్వం ఓ కమిటీని ఏర్పాటు చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో భేటీ మరింత ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంది. టికెట్‌ ధరలు సహా ఇండస్ట్రీకి చెందిన 17 అంశాలపై సినీ పెద్దలు సీఎంతో చర్చించనున్నట్లు తెలుస్తుంది. కాగా బేగంపేట విమానాశ్రయం నుంచి ప్రత్యేక విమానంలో విజయవాడకు చేరుకున్న టాలీవుడ్‌ బృందం అక్కడి నుంచి రోడ్డుమార్గంలో తాడేపల్లిలోని సీఎం క్యాంప్ కార్యాలయానికి చేరుకున్నారు