Naga Chaitanya-Samantha Divorce: కాంట్రవర్సరీలకు కేరాఫ్‌ అడ్రస్‌ రామ్‌గోపాల్‌ వర్మ విడాకులపై తనదైన స్టైల్‌లో స్పందించారు. పెళ్లిళ్లు కాదు..విడాకులను సెలబ్రేట్‌ చేసుకోవాలి. వివాహం మరణం అయితే.. విడాకులు అన్నది పునర్జన్మ లాంటిది అంటూ ఆర్జీవీ ట్వీట్‌ చేశారు. గతంలో ఓ ఇంటర్వ్యూలో పెళ్లి, విడాకులపై ఆర్జీవీ మాట్లాడిన వీడియోను షేర్‌ చేశారు.చదవండి: సమంత-నాగ చైతన్య విడాకులు: ఆయన చెప్పిందే నిజమైంది..

కొన్ని రోజుల నుంచి వస్తున్న విడాకుల పుకార్లను నిజం చేస్తూ నాగ చైతన్య-సమంత విడాకులు తీసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. భార్య భర్తలుగా కలిసి ఉండలేమని, ఎంతగానో ఆలోచించి విడిపోవాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు ప్రకటించారు. ఈ నేపథ్యంలో విడాకులపై ఆర్జీవీ చేసిన ట్వీట్‌ ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతుంది. చదవండి: టాలీవుడ్‌లో విడాకుల తీసుకున్న దంపతులు వీళ్లే

చై-సామ్‌ పెళ్లినాటి ఫోటోలు

Not Marriages, Divorces should be celebrated..Marriage is death and Divorce is rebirth💐💐💐 https://t.co/87HKdcAQ6L via @YouTube

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) October 2, 2021