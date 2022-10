ఆలియాభట్, రణ్‌బీర్‌ కపూర్ జంటగా బాలీవుడ్‌లో విజువల్‌ వండర్‌గా తెరకెక్కిన చిత్రం 'బ్రహ్మాస్త్ర'. సెప్టెంబర్ 9న ప్రపంచవ్యాప్తంగా రిలీజైన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ విజయం సాధించింది. మొదట ఈ సినిమాపై నెగెటివ్ టాక్​ వచ్చినా ఆ తర్వాత కలెక్షన్లతో దూసుకెళ్లింది. దాదాపు ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.400 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు రాబట్టింది. తాజాగా ఈ చిత్రంలోని ఓ వీడియో సాంగ్‌ను విడుదల చేసింది చిత్రబృందం. ఈ వీడియోలో డిలీటెడ్ సీన్‌ కూడా ఉన్నట్లు సోషల్ మీడియా వేదికగా వెల్లడించింది.

అలియా భట్ ఇన్‌స్టా వేదికగా ఈ విషయాన్ని అభిమానులతో పంచుకున్నారు. ఈ సాంగ్‌లో అలియా భట్, రణబీర్ కపూర్ మధ్య 'తొలగించబడిన సీన్' చూసి చాలామంది సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ పాటను ప్రముఖ గాయకులు శ్రేయా ఘోషల్, తుషార్ జోషి ఆలపించారు. ఆ సీన్‌లో ఆలియా చెవిపోగులతో నారింజ రంగు దుస్తులను ధరించి కనిపించింది. ఈ చిత్ర నిర్మాత కరణ్‌ జోహార్ ట్విటర్‌ వేదికగా ఈ విషయాన్ని వెల్లడంచారు. ఈ సినిమాలో బిగ్‌బీ అమితాబ్ బచ్చన్, టాలీవుడ్ కింగ్ నాగార్జున, మౌనీ రాయ్ కీలకపాత్రలు పోషించారు.

For when love cannot be explained in words, you’ll have #RasiyaReprise. Video out now. ❤️https://t.co/4PyPh95zbl#Brahmastra

— BRAHMĀSTRA (@BrahmastraFilm) October 7, 2022