పవర్‌ స్టార్‌ పవన్‌ కల్యాణ్‌ కెరీర్‌లో బిగ్గెస్ట్‌ హిట్‌గా నిలిచిన సినిమాల్లో 'గబ్బర్‌ సింగ్‌' ఒకటి. ఈ సినిమా వచ్చి పదేళ్లు పూర్తైంది. ఈ సందర్భంగా డైరెక్టర్‌ హరీష్‌ శంకర్‌కు నిర్మాత బండ్ల గణేష్‌ ఖరీదైన వాచ్‌ను గిఫ్ట్‌గా ఇచ్చారు. దీనికి సంబంధించిన ఫోటోలు హరీష్‌ శంకర్‌ సోషల్‌ మీడియాలో షేర్‌ చేసుకున్నారు. మీరు లేకపోతే ఈ సినిమా అంత వేగంగా పూర్తయ్యేది కాదంటూ ట్వీట్‌ చేశారు.

కాగా హిందీలో సూపర్‌ హిట్‌గా నిలిచిన దబాంగ్‌ రీమేక్‌ చిత్రమే గబ్బర్‌ సింగ్‌. 2012లో విడుదలైన ఈ సినిమాలో పవన్‌ సరసన శృతి హాసన్‌ నటించింది. ఈ సినిమా విడుదలై నిన్నటికి పదేళ్లు అయిన సందర్భంగా హరీష్‌ శంకర్‌కు సుమారు రూ. 5లక్షలు విలువచేసే వాచ్‌ను బండ్ల కానుకగా ఇచ్చారు.

Successful Producer Bandla Ganesh gifted an expensive watch to Blockbuster Director Harish Shankar on the occasion of #DecadeForGabbarSingh #10YearsForGabbarSingh @harish2you @ganeshbandla pic.twitter.com/brxVrCRB6f

— Vamsi Kaka (@vamsikaka) May 11, 2022