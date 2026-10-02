ప్రముఖ యాంకర్, నటి అనసూయ భరద్వాజ్ గురించి ప్రత్యేకంగా పరిచయం అవసరం లేదు. యాంకర్గా బుల్లితెరపై సందడి చేసిన ఆమె.. నటిగా వరుస సినిమాలతో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. సినిమాలు, టీవీ కార్యక్రమాలతో ఎంత బిజీగా ఉన్నా సోషల్ మీడియాలో మాత్రం అభిమానులకు ఎప్పుడూ అందుబాటులో ఉంటారు. తన కెరీర్కు సంబంధించిన విషయాలతో పాటు వ్యక్తిగత జీవితంలోని అందమైన క్షణాలను కూడా తరచూ అభిమానులతో పంచుకుంటుంటారు.
సెప్టెంబర్ నెల జ్ఞాపకాలను
తాజాగా అనసూయ సెప్టెంబర్ నెల జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేసుకున్నారు. ఆ నెలలో తాను గడిపిన ప్రత్యేక క్షణాలకు సంబంధించిన కొన్ని ఫొటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. వివిధ సందర్భాల్లో దిగిన ఫొటోలను కలిపి ఒకే పోస్ట్గా అభిమానుల ముందుకు తీసుకొచ్చారు. ఈ ఫొటోల్లో అనసూయ తన స్టైలిష్ లుక్తో ఆకట్టుకుంటూ కనిపించారు.
‘సెప్టెంబర్ జ్ఞాపకాలు’ అంటూ అనసూయ షేర్ చేసిన ఈ ఫొటోలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి. ఆమె అభిమానులు, నెటిజన్లు ఫొటోలను చూసి తమదైన శైలిలో స్పందిస్తున్నారు. అనసూయ తాజా లుక్ కూడా నెటిజన్ల దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. దీంతో ఆమె షేర్ చేసిన ఈ ఫొటోలకు సోషల్ మీడియాలో మంచి స్పందన వస్తోంది.