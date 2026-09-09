 చిరంజీవి కూతురిగా అనస్వర రాజన్‌ .. ‘అమ్ములు ’లుక్‌ రిలీజ్‌ | Anaswara Rajan Play Key Role In Chranjeevi Kaaka Film, First Look Released | Sakshi
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చిరంజీవి కూతురిగా అనస్వర రాజన్‌ .. ‘అమ్ములు ’లుక్‌ రిలీజ్‌

Sep 9 2026 9:50 AM | Updated on Sep 9 2026 9:50 AM

Anaswara Rajan Play Key Role In Chranjeevi Kaaka Film, First Look Released

హార్ట్‌ ఆఫ్‌ కాకా అంటే ఎవరో తెలుసా? అమ్ములు. ఈ అమ్ములు ఎవరో కాదు నటి అనస్వర రాజన్‌. చిరంజీవి  హీరోగా బాబీ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ‘కాకా’లో అనస్వర రాజన్‌ చేస్తున్న పాత్ర పేరు అమ్ములు, నివేతా పేతురాజ్, సునీల్‌ ఇతర లీడ్‌ రోల్స్‌లో నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో సత్యం అనే పాత్రలో నటిస్తున్నారు చిరంజీవి. తండ్రీకూతుళ్ల అనుబంధం నేపథ్యంలో ఈ సినిమా కథనం సాగుతుంది.  

ఈ చిత్రంలో మెడికల్‌ స్టూడెంట్‌ అమ్ములు రోల్‌లో అనస్వర రాజన్‌ నటిస్తున్నారని మంగళవారం (సెప్టెంబరు 8) ఆమె పుట్టినరోజు సందర్భంగా వెల్లడించి, ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌ను రిలీజ్‌ చేశారు మేకర్స్‌. ఈ పోస్టర్‌లో ‘హార్ట్‌ ఆఫ్‌ కాకా’ అని పేర్కొన్నారు.  వెంకట్‌ కె. నారాయణ నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమా సంక్రాంతి సందర్భంగా జనవరి 13న విడుదల కానుంది.   

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