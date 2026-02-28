 రాత్రికి రేటెంత అని అడిగారు.. ఇదేనా మీ సంస్కారం? | Actress Renu Desai Angry on Haters Abusive Comments | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Renu Desai: రోడ్డు మీదకొస్తా.. నన్ను, నా పిల్లల్ని బండబూతులు తిట్టండి

Feb 28 2026 7:49 PM | Updated on Feb 28 2026 7:57 PM

Actress Renu Desai Angry on Haters Abusive Comments

కుక్కల్ని చంపొద్దన్నందుకు తనపై ఇప్పటికీ అసభ్య కామెంట్స్‌ చేస్తున్నారని వాపోయింది నటి రేణూ దేశాయ్‌. తనపై ఇంత ద్వేషం ఎందుకని మండిపడింది. ఈ మేరకు సోషల్‌ మీడియాలో ఓ వీడియో రిలీజ్‌ చేసింది. అందులో ఆమె మాట్లాడుతూ.. 2012లో నాకు విడాకులైనప్పటినుంచి నా గురించి రకరకాలుగా కామెంట్స్‌ చేస్తూనే ఉన్నారు. భరణం తీసుకున్నానని, నా వ్యక్తిగత జీవితం గురించి, ఏ రాజకీయ పార్టీకి బానిస అని.. ఇలా రకరకాలుగా తిడుతూనే వచ్చారు. 

నేను రానన్నాను
ఇక నాపై కామెంట్స్‌ చేసేందుకు ఏం మిగల్లేదు అనుకున్నాను. అది తప్పని అర్థమైంది. జనవరిలో కుక్కల కోసం ఓ ప్రెస్‌మీట్‌లో కూర్చున్నాను. నిజానికి అప్పుడు కూడా నేను ప్రెస్‌మీట్‌కు రాననే చెప్పాను. నేను ఏం మాట్లాడినా తిడతారే తప్ప ఎటువంటి సమాధానం దొరకదు అని చెప్పాను. కానీ, కొన్ని ఎన్జీవోలు నన్ను రమ్మని మరీమరీ అడిగారు. వందలాది కుక్కల్ని దారుణంగా చంపేస్తున్నారు. మీరు కచ్చితంగా మాట్లాడాలన్నారు. అంత పెద్ద సంఖ్యలో కుక్కల్ని చంపేస్తుంటే నాకూ బాధేసింది.

నానా బూతులు తిట్టారు
అందుకే ప్రెస్‌మీట్‌కు వచ్చాను. వంద కుక్కల్లో పది పిచ్చి కుక్కలుంటాయి. ఆ పదింటికోసం 90 మంచి కుక్కల్ని చంపొద్దన్నాను. అందులో ఏం తప్పు మాట్లాడాను? నేను చెప్పిన మాటలు అర్థం చేసుకోకుండా దాన్ని వక్రీకరిస్తూ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ చేశారు. నన్ను నానా బూతులు తిట్టారు. నేనేదైనా సినిమా చేస్తే మీ యాక్టింగ్‌ బాలేదు అని చెప్పండి.. తప్పుపట్టను. కానీ, నా వ్యక్తిగత జీవితంపై విమర్శలు చేయడం దేనికి? 

అందుకే అంత కోపం
ఇష్టమొచ్చిన బూతులు తిట్టడం ఏం సంస్కారం? ఒక్కసారి మీ మనస్సాక్షిని అడగండి. మీ ఇంట్లో ఉన్న అక్కాచెల్లెళ్లకు మీరు ఎటువంటి కామెంట్స్‌ పెడుతున్నారో చూపించండి. ప్రెస్‌మీట్‌లో ఎవరో తెలియని వ్యక్తి లోపలకు వచ్చి దున్నపోతు అని తిట్టాడు. అందుకే కోప్పడ్డాను. అది అర్థం చేసుకోకుండా నాకు రేబిస్‌ వచ్చింది అంటూ దారుణమైన పదజాలంతో దూషించారు. ఒక ఘోరమైన కామెంట్‌ చూసి నేను చాలా షాకయ్యాను. 

కుక్కల వల్ల హాని
ఈ పిచ్చికుక్కలు రేణూదేశాయ్‌ ప్రైవేట్‌ పార్ట్స్‌ను కరిస్తే తనకు ఆ బాధేంటో తెలుస్తుంది అన్నారు. ఇదేం భాష? ఆ ఆలోచనలు ఏంటి? మీ అమ్మానాన్న మిమ్మల్ని ఏం సంస్కారంతో పెంచారో నాకర్థం కావడం లేదు. ఆడమగ తేడా లేకుండా అందరూ ఇష్టమొచ్చినట్లు మాట్లాడుతున్నారు. కుక్కల వల్ల ఎవరికైనా హాని కలుగుతుంటే వాటి బెడద ఎక్కువగా ఉందని మీ కార్పొరేటర్‌తో, మీ ఎమ్మెల్యేతో పోరాడండి. అంతే తప్ప మీకు నన్ను తిట్టే హక్కు లేదు.

నేనేం చేశా?
ఏదో ఒక రోజు ఈ తిట్ల దండకం ఆపేస్తారులే అని అంతా భరించాను. కానీ, మొన్న కులాల మధ్య గొడవలో ఒక బిడ్డ ప్రాణం పోతే నన్నే తిడుతున్నారు. ఇందులో నా ప్రమేయం ఎక్కడుంది? ఇక భరించడం నా వల్ల కాదు. ఎక్కడైనా బూతు కామెంట్స్‌ కనిపించాయంటే మీ ఇంటివరకు వస్తాను. మీ అమ్మానాన్న, అక్కచెల్లెళ్లకు మీరు పెట్టిన బూతుల కామెంట్‌ చూపించి ఇదేనా మీరు నేర్పిన సంస్కారం అని అడుగుతాను.

బండబూతులు తిట్టండి
నేను కాశీకి వెళ్లినందుకు కూడా విమర్శించారు. రాత్రికి రేటెంత? అని అడిగారు. బుద్ధుందా? ఏం మాట్లాడుతున్నారు? నన్ను తిడితే మీకొచ్చే ప్రయోజనం ఏంటి? ఒక పని చేద్దాం.. నేను పబ్లిక్‌ ముందు వచ్చి కూర్చుంటాను. నన్ను, నా పేరెంట్స్‌ను, పిల్లల్ని అందర్నీ బండబూతులు తిట్టండి. కానీ దానివల్ల ఏం ప్రయోజనం? ఏదైనా ఒక ప్రాణం నిలబడుతుందా? చెప్పండి. మీకు దమ్ముంటే మీరు ఎన్నుకున్న ఎమ్మెల్యేని బూతులు తిట్టండి అని రేణూ దేశాయ్‌ ఆగ్రహించింది.

 

 

చదవండి: కాస్ట్‌లీ హీల్స్‌ ధరించిన నిక్కీ..  ఆ చెప్పుల ధర వేలల్లో కాదు!

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

లాంచనంగా మొదలైన శ్రీకాంత్ కొడుకు కొత్త సినిమా (ఫొటోలు)
photo 2

లుక్ మార్చేసిన శ్రీముఖి.. అందంతో మెరిసిపోతుందిగా! (ఫొటోలు)
photo 3

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో హీరోయిన్ మృణాల్ (ఫొటోలు)
photo 4

జగద్గిరిగుట్ట నాగార్జున హైస్కూల్లో సైన్స్ ఫెస్ట్ (ఫోటోలు)
photo 5

విజయ్‌ పెళ్లిలో ఈషా రెబ్బ‌, తరుణ్‌ భాస్కర్‌ అట్రాక్షన్‌ (ఫోటోలు)

Video

View all
YSRCP Karumuri Venkat Reddy Fires On Nara Lokesh iTDP 1
Video_icon

మా వరకు ఎందుకు మీ ఎమ్మెల్యేలు చాలు సోషల్ మీడియాని కంపు చేయడానికి
Kakinada Fire Accident Victim Families Emotional 2
Video_icon

వద్దురా అంటే వినలేదు.. వద్దురా అంటే వినలేదు.. కాకినాడ ప్రమాదం బాధితుల కన్నీటి పర్యంతం
22 Lose Lives in Kakinada Fire Accident at Vetlapalem Crackers Factory 3
Video_icon

కాకినాడ ప్రమాదంలో 22 మంది సజీవ దహనం
Blood Moon on March 3, 2026 Rare Total Lunar Eclipse 4
Video_icon

ఆకాశంలో అద్భుతం...మార్చి 3న రక్తంతో ఉండబోయే చంద్రుడు!
Margani Bharath Strong Counter To Chandrababu Govt Over Milk Adulteration Issue 5
Video_icon

కల్తీ పాలు తాగి మనుషులు చనిపోతుంటే మీకు క్రికెట్ ఆటలు కావాలా..?
Advertisement
 