టాలీవుడ్‌ సీనియర్‌ నటుడు రాజశేఖర్‌ ఆరోగ్యం మెల్లమెల్లగా కుదుటపడుతోంది. తండ్రి ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన అప్‌డేట్‌ను కూతురు శివాత్మిక ట్విటర్‌లో వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం రాజశేఖర్‌ ఆరోగ్యం బాగుందని, కరోనా నుంచి కోలుకుంటున్నట్లు ఆమె తెలిపారు. హైదరాబాద్‌లోని సిటీ న్యూరో ఆసుపత్రి బృందం తన తండ్రి ఆరోగ్యం కుదుటపడటానికి ఎంతో కృషి చేస్తున్నారని వెల్లడించారు. ఈ సందర్భంగా డాక్టర్లకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. అలాగే సిటీ న్యూరో ఆసుపత్రి విడుదల చేసిన హెల్త్ బులెటిన్‌ను శివాత్మిక షేర్ చేశారు. చదవండి: నిల‌క‌డ‌గా హీరో రాజశేఖర్ ఆరోగ్యం

Daddy is recovering!

Grateful for the team of doctors at @CitiNeuro lead by Dr.Krishna Prabhakar Garu.

Thanks to dear Dr.Madhu garu for always being there for us!

Tq all so much for your prayers and wishes!

Keep us in your thoughts,

We'll come out stronger💜 pic.twitter.com/3kgzRVIh7C

— Shivathmika Rajashekar (@ShivathmikaR) October 31, 2020