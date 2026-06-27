పచ్చిరొట్ట సాగుతో భూమికి ప్రయోజనం

అలంపూర్: వరి సాగులో సేంద్రియ ఎరువులను సరిపడా మోతాదు మేరకు అందించడంలో రైతులు విఫలమవతున్నారు. దీంతో పంటల దిగుబడి తగ్గిపోతుంది. అయితే పచ్చి రొట్ట ఎరువు సాగుతో ఎన్నో ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని మండల వ్యవసాయ శాఖ అధికారి నాగార్జున రెడ్డి రైతులకు సూచించారు.
పచ్చి రొట్ట ఎరవులతో కలిగే ఉపయోగాలు..
పచ్చి రొట్ట వినియోగం వలన ముఖ్యంగా భూమి గుళ్ల బారుతుంది. దీంతో భూమికి నీటిని, పొషక పదార్థాలను నిల్వ ఉంచుకోనే శక్తి పెరుగుతుంది. మొక్కల వేర్లకు గాలి, నీరు పోషకాలు పుష్కలంగా అందుతాయి. జనుము, జీలుగలు, పెసర వంటి పచ్చి రొట్ట విత్తనాలను, ఎరువులను తక్కువ ఖర్చుతోనే పెంచుకోవచ్చు. వీటి ద్వారా భూములను మరింత సారవంతంగా చేసుకోవచ్చు. భూమిలో ఆమ్ల, క్షార గుణాలను పెంపొందించుకోవచ్చు. మొక్కలకు సూక్ష్మ పోషకాల లోపాలు రాకుండా చూసుకోవడంతో పాటు పంట నాణ్యత, దిగుబడులు మెరుగుపడేందుకు పచ్చి రొట్ట మేలు చేస్తోంది. వీటి వలన చీడపీడల బెడద కూడా తగ్గుతుంది. పంటలో కలుపు మొక్కలను నివారించవచ్చు. వర్షపు నీరు వృథాగా పోకుండా భూమిలో ఇంకేలా చేస్తోంది. పంటలకు మేలు చేసే అనేక రకాల సూక్ష్మ క్రిములు భూమిలో వృద్ధి పొందేందుకు దోహదపడుతుంది. పప్పు జాతి పచ్చి రొట్ట పైరు వలన భూమిలో నత్రజనిని స్థిరీకరించి భూసారం అభివృద్ధి చెందుతుంది.
పచ్చి రొట్ట విత్తన ఎరువుల ఎంపిక
పచ్చి రొట్ట పైరు బాగా పెరిగి, ఆకులు ఎక్కువగా, కాండం వచ్చి మెత్తగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. ముఖ్యంగా వీలైనంత వరకు లెగ్గింగ్ జాతి మొక్కలను పెంచడం వలన వేర్లపైనే నత్రజని బుడిపెల ద్వారా గాలిలోని నత్రజనిని స్థిరీకరిస్తాయి. ఇవి త్వరగా కుళ్లిపోయే ప్రభావం కలిగి ఉంటాయి. ఇవి అన్ని రకాల నేలలకు అనుకూలంగా ఉండటంతో నీటి ఎద్దడిని తట్టుకొని పెరుగుతుంది. పచ్చి రొట్ట పైర్ల వేర్లు భూమిలోకి చొచ్చుకోనిపోయే గుణం కలిగి ఉంటాయి. త్వరగా పెరిగి కలుపు మొక్కల పెరుగుదలను అరికట్టేందుకు ఉపయోగపడేలా చూసుకోవాలి.
జీలుగు సాగు..
పచ్చి రొట్ట ఎరువుల సాగు చేసుకుంటే భూమికి అవసరమైన సేంద్రియ పదార్ధాల్ని అందిస్తాయి. వీటి వలన భూమిలో సూక్ష్మ జీవులు బాగా వృద్ధి చెందుతాయి. జీలుగలు ఎకరానికి 12 నుంచి 15 కిలోల విత్తనం కావాలి. పూత దశలో కోసినపుడు ఎకరానికి 5 నుంచి 6 టన్నుల పచ్చి రొట్ట ఎరువు వస్తోంది. ఒక టన్ను జీలుగ సాగులో ఐదు కిలోల నత్రజని, 1.5 కిలోల భాస్వరం, 4 కిలోల పొటాష్ వస్తుంది. చౌడు భూములకు బాగా పనికొస్తుంది.
జనుములు..
ఎకరానికి 20 కిలోల విత్తనం కావాలి. పూత దశ కంటే పంట వేసిన 8 వారాల తర్వాత కోసినప్పుడు 6–8 టన్నుల పచ్చి రొట్ట వస్తుంది. ఒక టన్ను జనుములో నాలుగు కిలోల నత్రజని, ఒక కిలో భాస్వరం, మూడు కిలోల పొటాష్ ఉంటుంది.
పిల్లి పెసర సాగుతో...
ఎకరానికి 6 నుంచి 8 కిలోల విత్తనం వేసుకోవాలి. పూత దశలో 4 నుంచి 5 టన్నుల పచ్చి రొట్ట దిగుబడి లభిస్తుంది. ఒక టన్ను పిల్లి పెసరలో 4 కిలోల నత్రజనిని, ఒక కిలో భాస్వరం, 3 కిలోల పోటాష్ లభిస్తోంది. రైతులు పచ్చి రొట్ట ఎరువుల విత్తనాలు చల్లుకోని భూముల్లో సేంద్రియ కర్భనం పెంపొందించుకోవాలి.
పాడి–పంట