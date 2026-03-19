పశ్చిమాసియా యుద్ధం అప్డేట్స్
ఇరాన్కు ఈరోజు చుక్కలు చూపెడతాం
- ఇరాన్ మరోసారి భీకర దాడులను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది
- పశ్చిమాసియా యుద్ధాన్ని మేమే ముగిస్తాం
- మేము మా లక్ష్యాన్ని పూర్తి చేయడానికి కట్టుబడి ఉన్నాం
- అమెరికా రక్షణ మంత్రి పీట్ హెగ్సెత్
దేశంలో ఎల్పీజీ కొరత ఆందోళనకరంగానే ఉంది: కేంద్రం
- ప్రజలకు ఇబ్బందులు లేకుండా చూస్తున్నాం
- బ్లాక్ మార్కెటింగ్ అరికట్టడానికి చర్యలు తీసుకుంటున్నాం
- నిన్న ఒక్కరోజే దేశవ్యాప్తంగా ఆరు వేల ప్రాంతాల్లో తనిఖీలు
- తెలంగాణలో వెయ్యి ప్రాంతాల్లో దాడులు, 2300 సిలిండర్లు సీజ్
- ప్రజలు ఎల్పీజీకి బదులు పీఎన్జీ కనెక్షన్లు తీసుకోవాలి
- కిరోసిన్, బొగ్గు పొయ్యిలను కూడా వాడాలని కేంద్రం సూచన
ఇరాక్లోనూ దాడులు చేస్తున్న ఇరాన్
ఇరాక్లోని ఎర్బిల్ విమానాశ్రయం సమీపంలో పేలుడు
ఇరాక్లో ఇరాన్ మద్దతు ఉన్న మిలీషియాపై అమెరికా దాడులు
సుల్తాన్ ఆఫ్ ఒమన్కు భారత ప్రధాని మోదీ ఫోన్
- ఒమన్పై ఇరాన్ దాడులను ఖండించిన మోదీ
- పశ్చిమాసియా యుద్ధానికి చర్చలతోనే పరిష్కారం
గల్ఫ్లోని చమురు కేంద్రాలే లక్ష్యం
గల్ఫ్ దేశాలపై కొనసాగుతున్న ఇరాన్ భీకర దాడులు
ఇరాన్ పార్స్ గ్యాస్ క్షేత్రంపై ఇజ్రాయెల్ దాడి
దీంతో రగిలిపోతోన్న ఇరాన్ సైన్యం
గల్ఫ్లోని చమురు కేంద్రాలే లక్ష్యంగా దాడులు
మినాఅల్-అహ్మదీ రిఫైనరీపై దాడి
కువైట్లోని మినాఅల్-అహ్మదీ రిఫైనరీపై డ్రోన్ దాడి
పక్కనే ఉన్న మినా అబ్దుల్లా రిఫైనరీకి అంటుకున్న మంటలు
ఖతార్లోని రాస్ లాఫాన్ చమురు కేంద్రంపై ఇప్పటికే దాడి
అమెరికా స్థావరాలపైనా ఇరాన్ దాడులు