వాషింగ్టన్‌: రోడ్డుపై వెళ్తున్న కారుపై అకస్మాత్తుగా దూసుకువచ్చిన ఓ విమానం కూలిపోయింది. కారుపై కూలడంతో వెంటనే పెద్ద ఎత్తున మంటలు వచ్చాయి. ఈ ప్రమాదంలో ఇద్దరు సజీవ దహనమయ్యారు. ఆ ప్రమాదం ధాటికి పెద్ద ఎత్తున మంటలు రావడంతో స్థానికులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఈ సంఘటన అమెరికాలోని ఫ్లోరిడా రాష్ట్రంలో సంభవించింది.

దక్షిణ ఫ్లోరిడాలోని నార్త్‌ పెర్రీ విమానాశ్రయం నుంచి సింగిల్‌ ఇంజన్‌ ఉన్న ఓ చిన్న విమానం టేకాఫ్‌ తీసుకుంది. టేకాఫ్‌ అయిన కొద్దిసేపటికి పెంబ్రోక్‌ పైన్స్‌లో రోడ్డుపై వెళ్తున్న ఓ కారుపై కుప్పకూలిపోయింది. వెంటనే మంటలు పెద్ద ఎత్తున వచ్చాయి. ఈ ప్రమాదంలో ఇద్దరు మహిళలు దహనమయ్యారు. వారిని వెంటనే ఆస్పత్రికి తరలించగా ఆలోపే మృతిచెందారు. అయితే ఈ ఘటనలో ఓ బాలుడు కూడా ఉన్నాడని తెలుస్తోంది.



#BREAKING: 2 killed in plane crash at North Perry Airport in Pembroke Pines, Florida after hitting car, injuring woman and child

— Billy Corben (@BillyCorben) March 15, 2021