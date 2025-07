అమెరికాలో కూలిన సొరంగం.. కార్మికులకు తప్పిన ప్రమాదం

లాస్ ఏంజిల్స్: అమెరికాలో ఘోర ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. లాస్ ఏంజిల్స్ పరిధిలోని విల్మింగ్టన్ లో నిర్మాణంలో ఉన్న ఒక సొరంగం కూలిపోయింది. ఈ ఘటనలో రెస్క్యూ సిబ్బంది 31 మంది కార్మికులను రక్షించారు. సొరంగం యాక్సెస్ పాయింట్ నుండి దాదాపు ఆరు మైళ్ల దూరంలో అది కూలిపోయిందని అధికారులు తెలిపారు.



🚨🇺🇸 #BREAKING | NEWS ⚠️ LIVE Over 20 people trapped after an industrial tunnel collapses in Wilmington Los Angeles over 100 LAFD firefighters on site trying to rescue the workers… pic.twitter.com/rlRQQfmgkz

సొరంగంలో చిక్కుకున్నవారిని రక్షించేందుకు 100 మందికి పైగా రెస్క్యూ సిబ్బంది సంఘటనా స్థలానికి తరలివెళ్లారు. వీరు 31 మంది కార్మికులను రక్షించారు. సొరంగంలోని ఒక భాగం కూలిపోవడంతో, పలువురు కార్మకులు అందులో చిక్కుకున్నారు. సమాచారం అందగానే లాస్ ఏంజిల్స్ అగ్నిమాపక విభాగం సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుంది. సమన్వయంతో కూడిన రెస్క్యూ ఆపరేషన్ ద్వారా, 31 మంది కార్మికులను సొరంగం నుండి సురక్షితంగా బయటకు తీసుకువచ్చారని అగ్నిమాపక సిబ్బంది తెలిపారు. 18 అడుగుల వెడల్పు కలిగిన ఈ సొరంగాన్ని నగర మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధిలో భాగంగా నిర్మిస్తున్నారు. మురుగునీటిని మళ్లించేందుకు ఇది ఉపయుక్తం కానుంది. లాస్ ఏంజిల్స్ మేయర్ కరెన్ బాస్ ఈ సంఘటనను ‘ఎక్స్‌’లో తెలిపారు.

The City of Los Angeles has mobilized resources to the tunnel collapse in Wilmington.



More than 100 LAFD responders have been deployed, including Urban Search and Rescue teams.



Thank you to all of those who are acting immediately to respond to this emergency.

— Mayor Karen Bass (@MayorOfLA) July 10, 2025