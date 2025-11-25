 నెతన్యాహు భారత పర్యటన రద్దు | Israeli PM Netanyahu Cancels India Visit | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

నెతన్యాహు భారత పర్యటన రద్దు

Nov 25 2025 9:24 AM | Updated on Nov 25 2025 9:56 AM

Israeli PM Netanyahu Cancels India Visit

ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్  నెతన్యాహు భారత్ పర్యటన రద్దైంది. ఇటీవల జరిగిన ఢిల్లీ ఎర్రకోట బాంబు పేలుళ్ల నేపథ్యంలో భద్రతా కారణాల రీత్యా నెతన్యాహు తన పర్యటన రద్దు చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. నెతన్యాహు భారత్ పర్యటన రద్దవడం ఈ ఏడాదిలో ఇది మూడోసారి.

భారత్- ఇజ్రాయెల్ మధ్య మైత్రి గురించి ప్రత్యేకించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. భారత్ ఆపదలో ఉన్న ప్రతీసారి నేనున్నానంటూ ఇజ్రాయెల్ ఆపన్న హస్తం అందించడానికి సిద్ధంగా ఉంటుంది. అయితే ఆ దేశ అధ్యక్షుడు బెంజిమన్ నెతన్యాహు ఈ ఏడాది చివర్లో భారత్ రావాల్సి ఉండగా కొద్దిరోజుల క్రితం ఢిల్లీ ఎర్రకోట వద్ద జరిగిన బాంబు పేలుళ్ల నేపథ్యంలో తన పర్యటన రద్దు చేసకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ఏడాదిలో బెంజిమెన్ పర్యటన రద్దుకావడం ఇది మూడోసారి. గతంలో సెప్టెంబర్ 19న ఒకరోజు పర్యటన నిమిత్తం భారత్ రావాల్సి ఉండగా ఆ పర్యటనను రద్దు చేసుకున్నారు. అంతకు ముందు ఏప్రిల్‌లో సైతం బెంజిమిన్ పర్యటన రద్దైంది.

బెంజిమిన్ నెతన్యాహు చివరిసారిగా 2018లో భారత్ లో పర్యటించారు. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఈ ఏడాది ఆయన ఇండియా వచ్చే అవకాశాలు లేనట్లే కనిపిస్తుంది. 2026లో నెతన్యాహు భారత్ లో పర్యటించి ప్రధాని మోదీతో సమావేశమయ్యే అవకాశముంది. ఢిల్లీ ఎర్రకోట వద్ద జరిగిన కారుబాంబు దాడిలో 13మంది మృతి చెందగా పలువురు గాయపడ్డ సంగతి తెలిసిందే.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఈషా రెబ్బా..ఇంతందం ఎలాగబ్బా.. (ఫొటోలు)

photo 2

ధ్వజారోహణం..దివ్య కాంతులతో వెలిగిపోతున్న అయోధ్య (ఫొటోలు)

photo 3

రైతును గాలికొదిలి.. చంద్రబాబు దొంగజపం!

photo 4

బండరాయిపై యాంకర్ రష్మీ మార్నింగ్ వైబ్స్.. ఫోటోలు
photo 5

తిరుచానూరులో⁠ ⁠వైభవంగా రథోత్సవం

Video

View all
After Resign Ex CJI Gavai Leaves Official Car Went Home In Personal Vehicle 1
Video_icon

CJIగా పదవీ విరమణ చేసిన వెంటనే అధికారిక సౌకర్యాలకు గుడైబై
CM Revanth Reddy Full Speech at Kodangal Public Meeting 2
Video_icon

Revanth Reddy: అదొక్కటే మన తలరాతను మార్చేది వేరే ఆప్షన్ లేదు..
Bus Falls Into Gorge in Uttarakhand 3
Video_icon

Uttarakhand: కుంజాపురి సమీపంలో లోయలో బస్సు బోల్తా
Police Shocking Report In iBomma Ravi Investigation 4
Video_icon

నాంపల్లి కోర్టుకు ఐబొమ్మ రవి
Accident at ESI Hospital Hyderabad 5
Video_icon

ESI ఆస్పత్రిలో ప్రమాదం.. స్లాబ్ పెచ్చులు ఊడి..
Advertisement
 