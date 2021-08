కాబూల్‌: అఫ్గన్‌ను హస్తగతం చేసు​కున్న తాలిబన్లకు వ్యతిరేకంగా ఆందోళనలు మిన్నంటుతున్నాయి. నిరసనల సెగతో అఫ్గన్‌లో చాలా ప్రాంతాలు అట్టుడుకుతున్నాయి. తమ హక్కుల కోసం ప్రజలు రోడ్డెక్కారు. అఫ్గన్‌ జెండాలతో వీధుల్లో కదం దొక్కారు. ఈ క్రమంలో జలాలాబాద్‌లో తాలిబన్ జెండాను తీసేసి అఫ్గన్‌ జెండాను ఎగురవేశారు. ఈ ఘటన కాల్పులకు దారితీసింది.

జలాలాబాద్‌లో నిరసనకారులపై తాలిబన్ల కాల్పుల ఘటన ఉద్రిక‍్తతను రాజేసింది. అఫ్గన్‌ జెండాఎగరేసిన ఆందోళలకారులపై బుధవారం జరిపిన కాల్పుల్లో ఇద్దరు మృతిచెందారు. 10 మందికిపైగా గాయపడ్డారు. దీంతో పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారింది. మరోవైపు తాలిబన్లు ప్రజలు కాల్పులపై జరిపినా, దాడుల చేసినప్పటికీ ఖోస్ట్‌లో ప్రజలు జాతీయ జెండానుఎగురవేయడం విశేషం. అఫ్గన్‌లు తమ జెండా కోసం, తమ గుర్తింపుకోసం చావడానికైనా సిద్ధమన్నట్టుగా ప్రతిఘటనకు దిగారన్న వ్యాఖ్యలు వినిపిస్తున్నాయి. అటు కాబూల్‌లోని వజీర్ అక్బర్ ఖాన్‌లో, నలుపు, ఆకుపచ్చ హిజాబ్‌లు ధరించిన నలుగురు మహిళలు తమకూ సమాన హక్కులు, రాజకీయాలలో భాగస్వామ‍్యం కల్పించాలని డిమాండ్ చేస్తూ ప్లకార్డులతో నిరసన చేపట్టారు.

Video: Two Afghans killed and others injured as Taliban fires at Afgans protesting against the Taliban flag and waving Afghan national flag. Taliban terrorists in black can be seen running towards the crowd and firing at them mercilessly. pic.twitter.com/bflUjwS0i0

— Olu Of Naija Blog (@Oluofnaijablog) August 18, 2021

#BREAKING #UPDATE #Afghanistan flag also raised in Khost, despite Taiban firing on unarmed innocent civilians Many other areas also witnessing such scenes Afghans are rising up ... Great Going ... pic.twitter.com/qmGeeEOH18

Afg protesting for the national flag of Afghanistan managed to raise the flag in Khost despite Taliban firing on them and attacking them.Similar protests have taken place in Jalalabad and elsewhere. Afghans are willing to die for their flag, their identitypic.twitter.com/c5tVh0aInD