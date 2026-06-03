 వృద్ధులకు వెయిట్‌​ లిఫ్టింగ్‌ ట్రైనింగ్‌ ఎందుకు మంచిదంటే..! | Woman shares her 85 year old dads incredible progress at the gym | Sakshi
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వృద్ధులకు వెయిట్‌​ లిఫ్టింగ్‌ ట్రైనింగ్‌ ఎందుకు మంచిదంటే..!

Jun 3 2026 1:59 PM | Updated on Jun 3 2026 2:55 PM

Woman shares her 85 year old dads incredible progress at the gym

వయసు పెరిగే కొద్దీ ఆరోగ్యంగా, యాక్టివ్‌గా ఉండేందుకు బల శిక్షణ(స్ట్రెంగ్త్‌ ట్రైనింగ్‌) ఎంతో మంచిదంటోంది హెల్త్ అండ్ ఫిట్‌నెస్ ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్ జీనా అరాగాన్. కండరాల క్షీణత, ఎముకలు, కీళ్లు బలహీనపడటం వంటి ఇతర కారణాల వల్ల వయసు పెరిగే కొద్దీ ప్రజలు బలహీనపడతారు. దీనికి విరుగుడు బరువులు మోయడ మేలని  చెబుతోంది. 

అదెలాగో తన 87 ఏళ్ల తండ్రిని ఉదాహరణగా చూపిస్తూ..ఆయన జిమ్‌ వర్కౌట్లతో ఎలా మెరుగ్గా ఉన్నారో వివరించేలా వీడియోని షేర్‌ చేశారామె. ఆయన ప్రతి వారం ఈ వెయిట్‌ లిఫ్టింగ్‌ చేసేలా చూస్తుంటానని చెప్పారామె. అయితే తన తండ్రి కేవలం పైకి, కిందకు వెయిట్‌లిప్ట్‌ చేస్తూ..కండరాలకు మాత్రమే పనికల్పిస్తున్నాని అనుకుంటారు. కానీ అంతకు మించి ప్రభావవంతమైందని, మొత్తం బాడీలోని అన్నింటికి మంచిదని ఆయనకు తెలియదని చెప్పుకొచ్చింది. 

ఆయన వయసు పైబడుతున్ను కొద్దీ ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి తోడ్పడే వ్యాయం ఇదేనని, అందుకే ఆయన చురుకుగా, బలంగా ఉండేలా ఇలా కండరాలకు ఇలా బరువులు ఎత్తే శిక్షణ ఇస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఆయనను పదేపదే జిమ్‌కి వచ్చేలా చూడటమే తన పని అంటోంది. అయితే ఆయన ఈ జిమ్‌ సెషన్లో పాల్గొనెటప్పడూ..మంచి అనుభూతితో, తన కేర్‌ని అర్థం చేసుకునేలా చేస్తానంటోంది. ముఖ్యంగా ఆయన తన తదుపరి సెషన్‌ కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూసేలా వాతావరణం కల్పిస్తున్నట్లు తెలిపారు. 

ఆయన వెయిట్‌లిఫ్ట్‌కి సంబంధించిన రెండు రకాల ప్రత్యేక వ్యాయామాలు చేస్తుంటారని అన్నారామె. ఎత్తైన ప్రదేశాలపైకి ఎక్కేటప్పుడు, దిగేటప్పుడు కూడా తన తండ్రి బ్యాలెన్స్‌ చేసుకోగలరని, అలాగే 80 పౌండ్ల కంటే ఎక్కువ బరువును మోయగల సామర్థ్యం ఆయనకు ఉందని చెప్పుకొచ్చారు. అంతేగాదు వృద్ధులకు బరువులు ఎత్తడం వంటి వర్కౌట్లు ఎంతో మేలు చేస్తాయని అన్నారు. 

 

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