 ఈ జీవుల నిద్రపోయే విధానమే వేరు! ఎందుకంటే? | Surprising Facts About Swift Birds And Horses | Sakshi
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ఈ జీవుల నిద్రపోయే విధానమే వేరు! ఎందుకంటే?

Jun 3 2026 11:32 AM | Updated on Jun 3 2026 11:39 AM

Surprising Facts About Swift Birds And Horses

సమ్మర్‌ కిడ్స్‌

మనం కాసేపు కూర్చుని నిద్రపోతేనే మన శరీరం నిలకడగా ఉండదు. అటూ ఇటూ వంగిపోతూనే ఉంటుంది. ఎప్పుడెప్పుడు నేలపై వీపు వాల్చాలా అని అనుకుంటాం. అలాంటిది ఈ జీవులు, అలాగే అవి నిద్రపోయే తీరును చూస్తే ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే!

సహజంగా పక్షులు ఎక్కడ నివసిస్తాయి. చెట్లపై గూళ్లు కట్టుకుని కదా.. కానీ ఈ స్విఫ్ట్‌ పక్షులు మాత్రం తమ జీవితంలో ఎక్కువ భాగం ఆకాశంలో ఎగురుతూనే గడుపుతాయి. మీరు విన్నది నిజమే. ఇవి కేవలం గుడ్లు పెట్టడానికి, పిల్లల్ని చూసుకోవడానికి మాత్రమే భూమిపైకి లేదా గూళ్ళలోకి వస్తాయి.

ఈ పక్షులు ఆకాశంలో ఎగురుతూనే నిద్రపోగలవు. తమ రెక్కలను ఆటో–పైలట్‌ మోడ్‌లో పెట్టి చిన్న చిన్న కునుకులు తీస్తాయి. ఇవి నేల మీద వాలి ఆహారాన్ని వెతకవు. ఆకాశంలో ఎగురుతున్నప్పుడే తమ నోటిని పెద్దగా తెరిచి, గాల్లో ఉండే చిన్న చిన్న దోమలు, ఈగలు, పురుగులను పట్టుకుని తినేస్తాయి. దాహం వేస్తే ఇవి చెరువులు లేదా నదుల పైభాగంలో చాలా తక్కువ ఎత్తులో ఎగురుతూ, నీటిని నోటితో తాకుతూ ఎగురుతూనే తాగేస్తాయి.

చుక్క నీరు తాగడానికి కూడా ఇవి కింద వాలవు. ఈ పక్షుల కాళ్ళు చాలా చిన్నగా, బలహీనంగా ఉంటాయి. అందుకే ఇవి నేల మీద అస్సలు నడవలేవు. ఇవి దాదాపు 10 నెలల పాటు అసలు నేల మీద కాలే పెట్టకుండా నిరంతరాయంగా ఆకాశంలోనే ఎగరగలవు! భలే విచిత్రమైన పక్షి కదా!

నిల్చునే నిద్రిస్తాయి!
మీరెపుడైనా గమనించారా? గుర్రాలు ఎప్పుడూ నిల్చునే నిద్రపోతుంటాయి. మరి అవి అలా ఎందుకుచేస్తాయో తెలుసా? పూర్వకాలంలో గుర్రాలు అడవుల్లో పెరిగేవి. అడవిలో సింహాలు, పులులు వంటి జంతువులు గుర్రాలపై దాడి చేయడానికి చూసేవి. ఒకవేళ గుర్రం కింద పడుకుని నిద్రపోతే, ఏదైనా జంతువు దాడి చేసినప్పుడు అది వెంటనే లేచి పరుగెత్తడం కష్టం అవుతుంది. అదే నిలబడి ఉంటే, శత్రువు రాగానే టపటపా మంటూ వేగంగా పరుగెత్తి తప్పించుకోవచ్చు! అందుకే అవి నిలబడే నిద్రపోవడం అలవాటు చేసుకున్నాయి.


మరి వాటి కాళ్లు నొప్పులు పుట్టవా? అంటే... గుర్రాల కాళ్ళల్లో ‘స్టే అపారేటస్‌’ అనే ఒక స్పెషల్‌ సిస్టమ్‌ ఉంటుంది. ఇది ఒక మ్యాజిక్‌ లాంటిది. గుర్రం నిద్రపోయేటప్పుడు దాని కాళ్ళల్లోని కండరాలు, కీళ్ళు  లాక్‌ అయిపోతాయి. దీనివల్ల గుర్రం ఎటువంటి కష్టం లేకుండా, కింద పడిపోకుండా హాయిగా నిలబడి నిద్రపోగలదు. గుర్రాలకి గాఢ నిద్ర కావాలన్నప్పుడు, అవి సురక్షితంగా ఉన్నాయని నమ్మినప్పుడు మాత్రమే కింద పడుకుని నిద్రపోతాయి.

మీకు తెలుసా!

  • ప్లాటిపస్‌ పాలిచ్చే జంతువు. అయినప్పటికీ, పిల్లలకి జన్మనివ్వకుండా గుడ్లు పెడుతుంది.

  • కాపుచిన్‌ వంటి కోతులు గింజల పెంకులను పగలగొట్టడానికి రాళ్ళను పరికరాలుగా ఉపయోగిస్తాయి.

  • జెయింట్‌ పాండాలు రోజులో దాదాపు 12 గంటల సమయాన్ని కేవలం వెదురు తినడానికే కేటాయిస్తాయి.

  • మీర్‌క్యాట్స్‌ గుంపులో కొన్ని ఆహారం వెతుక్కుంటున్నప్పుడు, క్రూర జంతువుల నుంచి రక్షణ కోసం ఒక మీర్‌క్యాట్‌ కాపలాదారుగా నిలబడి గమనిస్తూ ఉంటుంది. - నిర్వహణ: రమా జంబుల 

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