 'డ్రోన్‌ ఐస్‌' | Sunday Special Crime Investigation Story Written By Sri Sudhamai | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

'డ్రోన్‌ ఐస్‌'

Jul 12 2026 10:40 AM | Updated on Jul 12 2026 10:40 AM

Sunday Special Crime Investigation Story Written By Sri Sudhamai

క్లూషియల్‌

చీకట్లోనే కాదు, వెలుతురులో కూడా చీకటి నేరాలు జరిగే సమయం.. మధ్యాహ్నం రెండు గంటలు. హైదరాబాద్‌ ఔటర్‌ రింగ్‌ రోడ్‌ సమీపంలోని ఒక నిర్జన ప్రదేశం. మహాలక్ష్మి బ్యాంక్‌కు చెందిన చెస్ట్‌ వ్యాన్‌ భారీ నగదుతో వెళ్తోంది. అకస్మాత్తుగా రెండు బైక్‌లు, ఒక ఎస్‌యూవీ వ్యాన్‌ ను అడ్డుకున్నాయి. ముసుగులు ధరించిన నలుగురు దుండగులు క్షణాల వ్యవధిలో వ్యాన్‌ తలుపులు బద్దలు కొట్టారు. గార్డులపై దాడి చేసి, డబ్బుతో పరారయ్యారు.

ఇదంతా మెరుపు వేగంతో జరిగింది. గార్డులు తేరుకునేలోపే ముసుగువ్యక్తులు మాయమయ్యారు. రాబరీకి ఐదు నిమిషాల ముందు ఆ ప్రాంతంలోని సీసీ కెమెరాల వైర్లు కట్‌ చేయబడ్డాయి. స్థానిక పోలీసులకు ఎలాంటి ఆధారాలూ దొరకలేదు. దీంతో ఢిల్లీ నుంచి ప్రైవేట్‌ డిటెక్టివ్‌ సిద్ధార్థ రంగంలోకి దిగాడు. సంఘటనా స్థలంలో సిద్ధార్థకు ఎలాంటి వేలిముద్రలు దొరకలేదు. సీసీటీవీ వైర్లను కట్‌ చేసిన తీరు చూసి, ఇది పక్కా ప్రొఫెషనల్స్‌ చేసిన రాబరీ అని గ్రహించాడు. ఏ కెమెరా ఎప్పుడు పనిచేయదు అనే విషయం తెలిసిన వారే దీని వెనుక ఉన్నారు. అదే సమయంలో ఆ ఏరియాకు కొద్ది దూరంలో ఒక సినిమా షూటింగ్‌ జరుగుతోంది.

ఆ రోజు అక్కడ ఒక భారీ యాక్షన్‌ సీక్వెన్‌ ్స షూట్‌ చేస్తున్నారు. సిద్ధార్థ వెంటనే డైరెక్టర్‌ను కలిసి, ‘రాబరీ జరిగిన సమయంలో మీ దగ్గర ఎలాంటి కెమెరాలు రన్నింగ్‌లో ఉన్నాయి?’ అని అడిగాడు. అప్పుడు ఆ సినిమా కెమెరామెన్, తాము లొకేషన్‌ వైడ్‌ యాంగిల్‌ కోసం ఆ సమయంలో ఒక హై–రెజల్యూషన్‌ 4కే డ్రోన్‌ను గాల్లోకి పంపినట్లు చెప్పాడు.

సిద్ధార్థ వెంటనే ఆ సమయంలో లొకేషన్‌ వైడ్‌ యాంగిల్‌ కోసం వాడుతున్న హై–రిజల్యూషన్‌ డ్రోన్‌ ఫుటేజీని సేకరించాడు.
ల్యాబ్‌లో స్క్రీన్‌ పై ఆ డ్రోన్‌ ఫుటేజీని ప్లే చేసి చూశాడు. అందులో దొంగల ముఖాలు కనిపించలేదు కానీ, వాళ్ళు ఏ వైపు నుంచి వచ్చారో, దోచుకున్న తర్వాత ఏ రహదారి గుండా ఎటువైపు పారిపోతున్నారో స్పష్టంగా రికార్డయ్యింది. ఆ రూట్‌ మ్యాప్‌ను విశ్లేషిస్తున్నప్పుడు సిద్ధార్థకు ఒక కీలకమైన ట్విస్ట్‌ దొరికింది. వ్యాన్‌ లాక్‌ తీయడానికి దొంగలు వాడిన ఎలక్ట్రానిక్‌ కోడ్‌  బ్యాంక్‌ అంతర్గత సిస్టమ్‌కు చెందింది. అంటే లోపలి వాళ్ళ సహాయం లేనిదే ఈ ప్రొఫెషనల్‌ రాబరీ సాధ్యం కాదు.

డిటెక్టివ్‌ సిద్ధార్థ నేరుగా మహాలక్ష్మి బ్యాంకుకు వెళ్లాడు. స్టాఫ్‌ అందరినీ ఒక కాన్ఫరెన్స్‌ హాల్‌లోకి పిలిపించాడు. అందులో బ్యాంక్‌ క్యాషియర్‌ రాఘవన్, సెక్యూరిటీ మేనేజర్‌ విక్రమ్‌ కూడా ఉన్నారు. అందరి ముందూ ఒక పెద్ద ప్రొజెక్టర్‌ స్క్రీన్‌ ను ఏర్పాటు చేశాడు సిద్ధార్థ.
అందరూ చిన్నపాటి కన్ఫ్యూజన్‌లో వున్నారు. ‘ఓ వైపు రాబరీ జరిగిన ఆందోళనలో ఉంటే, ఏమిటిది?’ అనే ప్రశ్న వాళ్ళ మొహాల్లో క్లియర్‌ గా కనిపిస్తోంది.

అందరి వైపు నవ్వుతూ చూస్తూ, ‘‘బ్యాంకు రాబరీ జరిగినప్పటి నుంచి మీరంతా టెన్షన్‌లో ఉన్నట్లున్నారు. ఆ టెన్షన్‌ నుంచి బయటపడడానికి ఒక మంచి యాక్షన్‌ సీక్వెన్‌ ్స చూద్దాం’’ అని చెప్పి డ్రోన్‌ ఫుటేజీని ప్లే చేశాడు.
డిటెక్టివ్‌ సిద్దార్థకు ఎదురు చెప్పలేక చూడడం మొదలుపెట్టారు.
స్క్రీన్‌ పై దొంగలు పారిపోతున్న విజువల్స్‌ వస్తుండగా సిద్ధార్థ గంభీరంగా మాట్లాడటం మొదలుపెట్టాడు.

‘‘ఈ దొంగలు చాలా ప్రొఫెషనల్‌గా ప్లాన్‌ చేశారు. కానీ వ్యాన్‌ బయలుదేరడానికి మూడు నిమిషాల ముందు బ్యాంక్‌ లోపలి నుంచే ఒక ఎన్క్రిప్టెడ్‌ మెసేజ్‌ బయటకు వెళ్ళింది. దొంగలు వాడిన డిజిటల్‌ కీని కూడా బ్యాంక్‌ లోపలి నుంచే యాక్సెస్‌ చేశారు. ఆ పక్కా సమాచారం ఇచ్చింది మరెవరో కాదు...’’ అంటూ సిద్ధార్థ ప్రొజెక్టర్‌ లైట్‌ వెలుతురులో రాఘవన్, విక్రమ్‌ వైపు తీక్షణంగా చూశాడు.
అప్పటికే రాఘవన్, విక్రమ్‌ ముఖ కవళికల్లో భయం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. వారి ముఖాలు పాలిపోయాయి, నుదుటిపై చెమటలు పట్టాయి. వారి గుండె వేగం పెరగడం పక్కనే ఉన్నవాళ్లకు కూడా అర్థమవుతోంది.

సిద్ధార్థ వారి ముందుకు నడుచుకుంటూ వచ్చి, ‘‘మిస్టర్‌ రాఘవన్‌ అండ్‌ విక్రమ్‌! మీ కోసం బయట పోలీసులు రెడీగా ఉన్నారు. వెళ్లి వాళ్లకు సరెండర్‌ అవ్వండి. నాక్కూడా ఢిల్లీకి వెళ్లే ఫ్లైట్‌కు టైమ్‌ అవుతోంది’’ అని స్టైలిష్‌గా తన వాచ్‌ చూసుకుంటూ చెప్పాడు.
హాల్‌లోకి పోలీసులు ప్రవేశించి రాఘవన్, విక్రమ్‌లను బేడీలు వేసి తీసుకువెళ్లారు.
డిటెక్టివ్‌ సిద్దార్థ ఎయిర్‌ పోర్ట్‌లో ఉండగా బ్యాంకు చైర్మన్‌ ఫోన్‌ చేశాడు.

‘‘థాంక్యూ... గంటల వ్యవధిలోనే బ్యాంకు డబ్బును  కాపాడారు’’ అన్నాడు కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా...
‘‘ఈ పరిశోధనలో ఒక క్రూషియల్‌ క్లూ డ్రోన్‌! డ్రోన్‌ కళ్ళే ఇంటి దొంగలను పట్టించాయి. డిటెక్టివ్‌లు అవసరంలోనే కాదు, వ్యాపారంలో అప్రమత్తంగా ఉండడానికి కూడా... బ్యాంకులో జరిగే కార్యకలాపాల మీద నిఘా వేయడానికి కూడా ఉపయోగపడుతారు’’ చెప్పాడు డిటెక్టివ్‌ సిద్దార్థ.

- శ్రీసుధామయి

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

కుటుంబ సమేతంగా శివన్న 64వ బర్త్‌డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫోటోలు)
photo 2

అఖిల్‌ ‘లెనిన్‌’ సక్సెస్‌మీట్‌(ఫోటోలు)
photo 3

ప్రముఖ గాయని ఎస్.జానకి అరుదైన ఫోటోలు
photo 4

'సావిత్రి క్లాసిక్స్' బుక్ లాంచ్ (ఫొటోలు)
photo 5

ఆదియోగి విగ్రహాం ముందు సీరియల్ నటి పెళ్లి (ఫొటోలు)

Video

View all
US Missile Strikes On Tehran Iran 1
Video_icon

మళ్లీ మొదటికి.. ఇరాన్ పై బాంబుల వర్షం
Jagan Slams Chandrababu Against Destroyed Of Crops In Undavalli 2
Video_icon

రైతులను తాళ్లతో కట్టేస్తారా? చంద్రబాబుకు చెప్పేది ఒక్కటే.. జగన్ ఆగ్రహం
Vietnam Boat Capsizes Shocking Video Recorded 3
Video_icon

వియత్నాం బోటు బోల్తా.. సముద్రంలో నమ్మలేని దృశ్యాలు
Linda Noskova Wins Wimbledon 2026 4
Video_icon

21 ఏళ్ల నోస్కోవా చరిత్ర.. వింబుల్డన్ కిరీటం కైవసం
Lavish Ferrari Car Accident In Film Nagar Hyderabad 5
Video_icon

5 కోట్ల కారు నుజ్జు నుజ్జు

Advertisement
 