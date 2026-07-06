 విచిత్రమైన ఆలయం.. ఎలుకలే దేవుడికి అతిథులు! | Rajasthan Karnimatha Rat Temle Surprising Facts | Sakshi
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కర్ణిమాత ర్యాట్‌ టెంపుల్‌: ఇక్కడ ఎలుకలే దేవుడి అతిథులు..

Jul 6 2026 8:03 AM | Updated on Jul 6 2026 8:03 AM

Rajasthan Karnimatha Rat Temle Surprising Facts

ట్రావెల్‌

ప్రపంచంలోనే అత్యంత విచిత్రమైన ఆలయం ఇదే. కొన్ని ప్రదేశాల గురించి వినగానే సర్‌ప్రైజ్‌ ఫీల్‌ అవుతాం కదా... కర్ణీ మాతా ర్యాట్‌ టెంపుల్‌ అలాంటి డెస్టినేషనే. తొలిసారి విజిట్‌ చేసే వాళ్లకి ఇది కంప్లీట్‌ డిఫరెంట్‌ ఎక్స్‌పీరియెన్స్‌ ఇస్తుంది. వేలాది ఎలుకల మధ్య కూడా ఈ ఆలయ వాతావరణం చాలా పీస్‌ఫుల్‌గా ఉంటుంది. భక్తి, విశ్వాసం, ఆచారం అన్నీ కలిసి ఒక వినూత్నమైన అనుభూతిని ఇస్తుంది.

ఆలయం బయటి నుంచి సింపుల్‌గా కనిపిస్తుంది. కానీ లోపలికి వెళ్లగానే బ్యూటిఫుల్‌ మార్బుల్‌ ఫ్లోర్స్, సిల్వర్‌ డోర్లు, ట్రెడిషనల్‌ ఆర్కిటెక్చర్‌ చాలా అట్రాక్టివ్‌గా ఉంటాయి. ఎలుకలు వాటికి నచ్చినట్టు తిరుగుతూ ఉన్నా కూడా భక్తులు ప్రశాంతంగా తమ పని తాము చేసుకుంటూ వెళ్తుంటారు.

సందర్శనీయ ప్రదేశాలు
ఆలయ సందర్శన ట్రిప్‌లో కర్ణీ మాతా ఆలయం అనేది ప్రధాన ఆకర్షణ. అయితే దగ్గర్లోనే బికనేర్‌ కోట గురించి కథలు వింటే ఒక్కసారి చరిత్రలోకి వెళ్లిపోతాం. లాల్గర్‌ ప్యాలెస్‌ కు వెళ్తే రాజుల కాలం నాటి వైభవం ఏంటో తెలుసుకోవచ్చు. గజ్‌నేర్‌ సరస్సు, దగ్గర సాయంత్రం సమయంలో ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.

ఏం తినాలి?
వరల్డ్‌ ఫేమస్‌ బికనేరీ భూజియా స్పైసీ, క్రిస్పీ, టేస్టీగా అందరికీ నచ్చేలా ఉంటుంది. దాల్‌ భాటి చూర్మా, ఆథెంటిక్‌ రాజస్థాని ఫ్లేవర్‌ని అందిస్తుంది. ఘేవర్‌ స్వీట్, సాఫ్ట్‌ టెక్చర్‌తో మీల్‌ కంప్లీట్‌ అయిన ఫీలింగ్‌ ఇస్తుంది. లోకల్‌ చాయ్‌ తాగితే జర్నీ ఇంకా మెమొరబుల్‌గా ఉంటుంది.

ఎప్పుడు వెళ్లాలి?
అక్టోబర్‌ నుంచి మార్చి వరకు వాతావరణం చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఈ సీజన్‌ లో ప్రయాణం చాలా కంఫర్టబుల్‌గా ఉంటుంది. స్థానికులు చాలా ఫ్రెండ్లీగా మాట్లాడుతారు. ఆలయం ఆచారాల గురించి తెలుసుకుంటూ స్లోగా ఎక్స్‌ప్లోర్‌ చేస్తే ఈ ప్రయాణం అద్భుతమైన జర్నీగా మిగిలిపోతుంది. ఇక్కడ ప్రతీ మూమెంట్‌ ఒక కొత్త మెమొరీని క్రియేట్‌ చేస్తుంది.

హైదరాబాద్‌ నుంచి ఎలా వెళ్లాలి?
హైదరాబాద్‌ నుంచి జైపూర్‌కు ఫ్లైట్‌ జర్నీకి సుమారు 3 గంటలు పడుతుంది. అక్కడి నుంచి బికనేర్‌కి ట్రైన్‌ లేదా రోడ్‌ జర్నీకి సుమారు 5–6 గంటలు పడుతుంది. డైరెక్ట్‌ ట్రైన్స్‌ కొన్ని రోజులు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటాయి. రోడ్‌ జర్నీలో ఎడారి అందాలు చాలా ఆహ్లాదకరంగా అనిపిస్తాయి. ఈ ట్రిప్‌ పూర్తి అయ్యాక జ్ఞాపకాలు మాత్రమే ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతాయి. డిఫరెంట్‌ ట్రెడిషన్స్‌ని దగ్గరగా చూడటానికి ఇది మంచి అవకాశం అని భావించవచ్చు. జర్నీ అయిపోయిన తరువాత కూడా ఈ పీస్‌ఫుల్‌ ఫీలింగ్‌ మనసులో చాలా రోజులు ఉంటుంది.

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