Yoga ఐదుపదులైనా ఫిట్‌గా...అయ్యంగార్‌ యోగ!

Sep 27 2025 10:32 AM | Updated on Sep 27 2025 11:59 AM

Mallika Sherawat Fitness secret At 48 Iyengar yoga with simple stretches

మల్లిక ఫిట్‌నెస్‌ మంత్ర 

48 సంవత్సరాల వయస్సులో కూడా చక్కటి సౌష్టవంతో యువ నటీమణులతో పోటీ పడుతున్న బాలీవుడ్‌ నటి మల్లికా షెరావత్‌(Mallika Sherawat). ఆమె తనను ఫిట్‌గా ఉంచే అయ్యంగార్‌ యోగా(Iyengar yoga) సాధన గురించి ఇటీవల ఇన్‌స్టాలో పోస్ట్‌ చేసింది.  వేగంగా బరువు తగ్గాలని, తొందరగా ఫిట్‌నెస్‌ పెంచుకోవాలని ఇంచుమించు అందరూ అనుకుంటారు. అయితే అలాంటి క్విక్‌–ఫిక్స్‌ డైట్‌లు, ట్రెండింగ్‌ వర్కౌట్‌లు, సోషల్‌ మీడియా ట్రిక్స్‌ మూలంగా వచ్చిన ఫిట్‌నెస్‌ అంతే తొందరగా కరిగిపోతుందని తెలుసుకోలేక చాలామంది స్థిరమైన ఫిట్‌నెస్‌ మార్గాన్ని గాలికి వదిలేస్తుంటారు.

నా ఫిట్‌నెస్‌ ఫిలాసఫీ
‘‘నా ఆరోగ్యానికి, ఫిట్‌నెస్‌కు  యోగా చేయడమే కారణం. అంతేగానీ ఫ్యాషన్‌ డైట్‌లు లేదా క్రాష్‌ ప్రోగ్రామ్‌ లు కాదు’ అని మల్లిక ఇన్‌స్టా సాక్షిగా తేల్చి చెప్పింది. ఆరోగ్యంగా ఉండాలన్న తపన.. క్రమశిక్షణ, స్థిరత్వం తన అతిపెద్ద సాధనాలని నొక్కి చెప్పింది. ట్రెండీ ఫిట్‌నెస్‌ హ్యాక్‌లను ఆమోదించే చాలా మంది సెలబ్రిటీల మాదిరిగా కాకుండా, మల్లికా దీర్ఘకాలిక అలవాట్లను పెంపొందించుకోవడం వైపే మొగ్గు చూపుతుంది. అందుకే అయ్యంగార్‌ యోగాను తన దినచర్యలో భాగంగా మార్చుకుంది. 

 ఫిట్‌నెస్‌ను తాను తాత్కాలికంగా తీసుకోలేదని, దానిని తన జీవనశైలిలో భాగంగా చేసుకున్నానని చెబుతూనే, అయ్యంగార్‌ యోగా వల్ల తన శరీరాన్ని షేప్‌ కోల్పోకుండా ఉంచుకోవడమే కాకుండా, తన బిజీ జీవితంలో సమతుల్యతను కాపాడుకోవడానికి, ముఖ్య విషయాల మీద దృష్టి పెట్టడానికి సహాయపడిందని ఆమె ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేసుకుంది. అయ్యంగార్‌ యోగకూ పతంజలి ఋషి యోగ సూత్రాలకూ అవినాభావ సంబంధం ఉంది. అష్టాంగ యోగా ఎనిమిది అంశాలను ఆచరణాత్మక వ్యవస్థలో మిళితం చేస్తుంది. అధికారిక అయ్యంగార్‌ యోగా వెబ్‌సైట్‌ ప్రకారం, దాని క్రమం, ఆధారాల ఉపయోగం, భద్రతపై ప్రాధాన్యత దీనిని ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యంత విస్తృతంగా అభ్యసించే యోగా రూపాలలో ఒకటిగా మార్చాయి.

చదవండి: బాలీవుడ్‌ని వదిలేసి, వ్యవసాయంలోకి..కట్‌ చేస్తే

అయ్యంగార్‌ యోగాలో కీలకమైన అంశం ఏమిటంటే పట్టీలు, బోల్ట్‌లర్లు, బ్లాక్స్, తాళ్లు వంటి ఆధారాలను ఉపయోగించడం. ఈ సాధనాలు ప్రారంభకులకు అధునాతన అభ్యాసకులకు సరైన భంగిమను సాధించడంలో సహాయపడతాయి, అదే సమయంలో గాయం ప్రమాదాలను తగ్గిస్తాయి. ఇది అభ్యాసాన్ని అత్యంత సమగ్రంగా చేస్తుంది, అన్ని వయసుల వారికి, ఫిట్‌నెస్‌ స్థాయులకు అనుకూలంగా ఉంటుంది.

