 క్లిక్‌ @ కిక్‌ | Indian woman Gitika Talukdar selected by FIFA World Cup 2026 | Sakshi
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క్లిక్‌ @ కిక్‌

Jun 13 2026 6:32 AM | Updated on Jun 13 2026 6:32 AM

Indian woman Gitika Talukdar selected by FIFA World Cup 2026

మూడోసారి

ఫొటో జర్నలిస్ట్‌గా ఫుట్‌బాల్‌ ప్రపంచకప్‌ పోటీలను ఒక్కసారి కవర్‌ చేయడమే విశేషంగా భావిస్తారు. అస్సాంకు చెందిన గీతికా తలుక్దార్‌ మన దేశం నుంచి వరుసగా మూడోసారి ఫిఫా వరల్డ్‌ కప్‌ను కవర్‌ చేసే అవకాశం పొందిన ఏకైక ఉమెన్‌ ఫోటో జర్నలిస్ట్‌గా ప్రత్యేకత సాధించారు. వరుసగా మూడుసార్లు పురుషుల ఫిఫా వరల్డ్‌ కప్‌కు అధికారిక గుర్తింపు పొందిన గీతిక అంతర్జాతీయ ఫుట్‌బాల్‌ రంగానికి సంబంధించి రిపోర్టింగ్, ఫొటోగ్రఫీలో అపారమైన అనుభవం ఉన్న మీడియా నిపుణుల ప్రత్యేక బృందంలో చేరారు.

గీతికా తలుక్దార్‌కు అంతర్జాతీయ క్రీడా ఈవెంట్‌లను కవర్‌ చేయడంలో రెండు దశాబ్దాల అనుభవం ఉంది. 2018లో రష్యా, 2022లో ఖతార్‌ తర్వాత ఇది ఆమెకు వరుసగా మూడవ ఫిఫా ప్రపంచకప్‌ అసైన్‌మెంట్‌.

అరుణాచల్‌ ప్రదేశ్‌లోని ఇటానగర్‌లో జన్మించారు గీతిక. తండ్రి ఉద్యోగరీత్యా దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలలో పెరిగారు. కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాయంలో చదువుకున్నారు.
దక్షిణ కొరియాలోని ‘సియోల్‌ నేషనల్‌ యూనివర్శిటీ’లో గ్లోబల్‌ స్పోర్ట్స్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ చేశారు. దక్షిణ కొరియా క్రీడా, సాంస్కృతిక మంత్రిత్వశాఖ నుంచి స్కాలర్‌షిప్‌ అందుకున్నారు. ‘సియోల్‌ నేషనల్‌ యూనివర్శిటీ’లో చదువుకోవడం ఆమె ప్రాపంచిక దృక్పథాన్ని విశాలం చేసింది.

ఈశాన్య ప్రాంత ప్రతిభ ఏ అంతర్జాతీయ వేదికపైనైనా పోటీపడగలదనే ఆమె నమ్మకాన్ని బలపరిచింది. ఆ తరువాత క్రీడా జర్నలిజం వైపు అడుగులు వేసి ఫొటోగ్రఫీని తన కెరీర్‌గా ఎంచుకున్నారు గీతిక.

మానవీయ కోణంలో....
ఒక ఫొటో న్యూస్‌ ఏజెన్సీతో గీతిక కెరీర్‌ మొదలైంది. ఆ తరువాత పూర్తిస్థాయిలో స్పోర్ట్స్‌ జర్నలిజం, స్పోర్ట్స్‌ ఫొటోగ్రఫీ వైపు వచ్చారు. స్పోర్ట్స్‌ ఫొటోగ్రఫీ అంటే కేవలం ప్లేయర్స్‌ గోల్స్‌ కొడుతున్నప్పుడు ఫొటోలు తీయడం మాత్రమే కాదు. ఇలా కనిపించి అలా క్షణాల్లో మాయమయ్యే ఒత్తిడి, ప్రతిచర్యలు, భావోద్వేగాలను వేగంగా బంధించడం కూడా. ఆ కళలలో ఆరితేరారు గీతిక. ఆటలను చూసే క్రమంలో అభిమానుల స్పందన, అథ్లెట్ల సంబరాలు, ఒత్తిడిలో ఉన్న జట్టు... ఇలా క్రీడలు, క్రీడా కార్యక్రమాల చుట్టు ఉన్న వాతావరణాన్ని, క్రీడలలోని మానవీయ కోణాన్ని డాక్యుమెంట్‌ చేస్తాయి ఆమె తీసిన ఫొటోలు. గణాంకాలు ఎప్పటికీ తెలియజేయలేని కథలను గీతిక తీసిన ఫొటోలు చెబుతాయి.

అత్యంత పోటీలో... అరుదైన అవకాశం
రష్యా, ఖతార్‌లలో జరిగిన ఫిఫా వరల్డ్‌ కప్‌తోపాటు ఫ్రాన్స్, ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్‌లలో జరిగిన ఫిఫా మహిళల వరల్డ్‌కప్‌లు, టోక్యో ఒలింపిక్స్, పారిస్‌ ఒలింపిక్స్, ఐపీయల్‌ సీజన్‌లు, కామన్‌వెల్త్‌ గేమ్స్, ఐసీసీ టోర్నమెంట్స్‌ కవర్‌ చేశారు గీతిక. ఆమె కెరీర్‌లో ఫిఫా అక్రిడిటేషన్‌లు ప్రత్యేకంగా నిలుస్తాయి. ఈ టోర్నమెంట్‌లలో ప్రవేశం పొందడం అత్యంత పోటీతో కూడుకున్నది. దీనికోసం ప్రపంచవ్యాప్తంగా వేలాదిమంది జర్నలిస్ట్‌లు, ఫొటోగ్రాఫర్లు దరఖాస్తు చేసుకుంటారు.

కెరీర్‌లో మైలురాయి
ఫిఫా వరల్డ్‌ కప్‌ కోసం అంతర్జాతీయ మీడియా కవరేజ్‌ బృందంలో మూడోసారి ఎంపిక కావడాన్ని తన కెరీర్‌లో ఒక మైలురాయిగా అభివర్ణిస్తూ, తనకు మద్దతు ఇచ్చిన ఫిఫా, అఖిల భారత ఫుట్‌బాల్‌ సమాఖ్య, ఆసియా ఫుట్‌బాల్‌ సమాఖ్యలకు గీతిక ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు.

స్పోర్ట్స్‌ ఫొటోగ్రఫీ ఇప్పటికీ పురుషాధిక్యతతోనే ఉంది. నిరంతర ప్రయాణాలు, ఎక్కువ పనిగంటలు అవసరమయ్యే ప్రపంచస్థాయి టోర్నమెంట్‌లలో ఇది మరింత స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. మహిళా జర్నలిస్ట్‌లు, ఫొటోగ్రాఫర్‌లని ప్రోత్సహించడంలో భాగంగా 2024లో అంతర్జాతీయ ఒలింపిక్‌ కమిటీ, పారిస్‌ ఒలింపిక్స్‌ను కవర్‌ చేయడానికి గీతికకు నేరుగా గుర్తింపు ఇచ్చింది. భారతదేశం నుండి ఈ గుర్తింపు పొందిన తొలి, ఏకైక మహిళా ఫొటోగ్రాఫర్‌గా నిలిచారు గీతిక.

ఇదొక సుదీర్ఘ ప్రయాణం
ఏదీ ఒక్కరోజులోగానీ, ఒక్క ప్రయత్నంలోగానీ రాలేదు. ఇదొక సుదీర్ఘమైన ప్రయాణం. నా అభిరుచి, నేను ఎంచుకున్న ప్రొఫెషన్‌లో పడిన కఠోరశ్రమ, అంకితభావం ప్రపంచవ్యాప్త గుర్తింపును ఇచ్చింది. అవకాశాలను అందించింది. నా ప్రయాణంలో నాకు వెన్నుదన్నుగా ఉండి ప్రోత్సహించిన వారికి, విలువలు నేర్పిన కుటుంబసభ్యులకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను.
– గీతికా తలుక్దార్‌ 

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