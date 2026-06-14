 ఆ చెట్లు కొట్టాలంటే... అటవీ శాఖ అనుమతి తప్పదు! | Explanation of Tree Felling and Transit Guidelines | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఆ చెట్లు కొట్టాలంటే... అటవీ శాఖ అనుమతి తప్పదు!

Jun 17 2026 1:25 AM | Updated on Jun 17 2026 1:25 AM

Explanation of Tree Felling and Transit Guidelines

లీగల్‌

మేము హైద్రాబాద్‌లోని ఒక సొసైటీలో ఉంటాము. ఇటీవల వచ్చిన గాలి వానలకు మా పక్క విల్లా ముందు రెండు చెట్లు పడిపోయాయి. మొత్తం కాలనీలో ఇంకా 25 చెట్లు ఉన్నాయి. అవి ఎవరి మీద అయినా పడితే గాయాలు కావచ్చనీ, వాటిని తీసేయమని సొసైటీ వారిని అడగగా, వారు అందుకు ప్రభుత్వం నుంచి పర్మిషన్‌ తీసుకోవాలి, చాలా ఆలస్యం అవుతుంది అంటున్నారు. నిజమేనా? మేం ఏం చేయాలి? సలహా ఇవ్వగలరు. 
– సావిత్రి, హైదరాబాదు

మీ సొసైటీ వారు చెప్పింది నిజమే. అడవిలోనే కాదు సిటీలో, మీ ఇంట్లో ఉన్న పెద్దచెట్లు ఏవి కొట్టించాలనుకున్నా కూడా వాటర్, ల్యాండ్‌ అండ్‌ ట్రీస్‌ యాక్ట్‌ (నీరు, భూమి, వృక్షాల చట్టం – WALTA) చట్టం కింద అటవీశాఖ వారి అనుమతి తీసుకోవాలి. కేవలం వృక్షాల కొమ్మలు కొట్టేయాలన్నా కూడా నగర పాలక సంస్థ అనుమతి తీసుకోవాలి. తెలంగాణ – ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాష్ట్రాలలో నీటి నిల్వలు, భూమి దుర్వినియోగం, వృక్ష సంరక్షణ కోసం ఏర్పాటు చేసిన మంచి చట్టం WALTA. అయితే ప్రతి ఒక్క వృక్షానికి అనుమతి తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. యూకలిప్టస్‌ (జామాయిలు), అశోకచెట్లు, తెలంగాణ ఫారెస్ట్‌ ప్రొడ్యూస్‌ (transi) రూల్స్, 1970 లోని చెట్లు/వృక్షాలు మినహాయించబడ్డాయి. 

ఇలా మినహాయింపు ఉన్న చెట్లను కొట్టేయాలి అంటే స్వీయ ధ్రువీకరణ పత్రం (self declaration) జత పరిచి, అటవీ శాఖకు నిర్దిష్ట ఫార్మ్‌ 13-A  ద్వారా తెలియజేయాలి. టేకు, ఎర్ర చందనం, రోజ్‌వుడ్‌ మొదలగు చెట్లు కొట్టేయాలంటే అటవీ శాఖకు దరఖాస్తు చేసి –ఆ శాఖవారు పర్యవేక్షించి అనుమతి ఇచ్చేంత వరకూ వేచి చూడాల్సిందే. మీరు ఎందుకు చెట్లు కొట్టేయాలి అనుకుంటున్నారు, కొట్టేస్తున్న చెట్లకు ప్రత్యామ్నాయంగా చెట్ల ఏర్పాటుకి రుసుము కట్టారా లేదా – అని కూడా చూపాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి మీ కాలనీలోని చెట్లకు మినహాయింపు వుందేమో చూడండి. మినహాయించబడ్డ జాబితాలోని చెట్లయితే పైన సూచించిన సులభ పద్ధతి వుంటుంది.

– శ్రీకాంత్‌ చింతల, హైకోర్టు న్యాయవాది

మీకున్న న్యాయపరమైన సమస్యలు, సందేహాల కోసం sakshifamily3@gmail.com కు మెయిల్‌ చేయవచ్చు. 
 

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

బర్త్ డే స్పెషల్.. లంగా ఓణీలో టాలీవుడ్ హీరోయిన్ (ఫొటోలు)
photo 2

ఫ్యామిలీతో కలిసి ప్రణీత మాల్దీవులు ట్రిప్ (ఫొటోలు)
photo 3

హీరో అజిత్ ఫ్యామిలీని చూశారా? (ఫొటోలు)
photo 4

బ్లాక్‌ డ్రెస్‌లో మలయాళ బ్యూటీ ఐశ్వర్య లక్ష్మి అందాలు.. ఫోటోలు
photo 5

‘మా ఇంటి బంగారం’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్‌లో మెరిసిన శ్రీముఖి (ఫోటోలు)

Video

View all
1
Video_icon

వైభవ్ తప్పు లేదు వల్లే రెచ్చగొట్టారు : Tilak Varma
Madabhushi Sridhar Speech about Citizenship In India 2
Video_icon

మనం మనుషులమా! బొద్దింకలమా! ఇండియా మీద వీళ్లకు హక్కు లేదా..
I Will Stand With You YS Jagan AssuresTo AP Aqua Farmers 3
Video_icon

రూపాయిన్నరకే .. మాటిస్తున్నాను ఆక్వా రైతులకు వైఎస్ జగన్ భరోసా
Uddhav Thackeray Vs Shinde Maharastra Politics 4
Video_icon

చక్రం తిప్పిన షిండే శివసేన నుంచి 20 మంది సభ్యులు జంప్
Sakshi Podcast : The Key Reasons Behind Ban Of Telegram Applications 5
Video_icon

టెలిగ్రామ్ బ్యాన్.! అసలు కారణం ఇదేనా.!
Advertisement
 