ఆ చెట్లు కొట్టాలంటే... అటవీ శాఖ అనుమతి తప్పదు!

లీగల్
మేము హైద్రాబాద్లోని ఒక సొసైటీలో ఉంటాము. ఇటీవల వచ్చిన గాలి వానలకు మా పక్క విల్లా ముందు రెండు చెట్లు పడిపోయాయి. మొత్తం కాలనీలో ఇంకా 25 చెట్లు ఉన్నాయి. అవి ఎవరి మీద అయినా పడితే గాయాలు కావచ్చనీ, వాటిని తీసేయమని సొసైటీ వారిని అడగగా, వారు అందుకు ప్రభుత్వం నుంచి పర్మిషన్ తీసుకోవాలి, చాలా ఆలస్యం అవుతుంది అంటున్నారు. నిజమేనా? మేం ఏం చేయాలి? సలహా ఇవ్వగలరు.
– సావిత్రి, హైదరాబాదు
మీ సొసైటీ వారు చెప్పింది నిజమే. అడవిలోనే కాదు సిటీలో, మీ ఇంట్లో ఉన్న పెద్దచెట్లు ఏవి కొట్టించాలనుకున్నా కూడా వాటర్, ల్యాండ్ అండ్ ట్రీస్ యాక్ట్ (నీరు, భూమి, వృక్షాల చట్టం – WALTA) చట్టం కింద అటవీశాఖ వారి అనుమతి తీసుకోవాలి. కేవలం వృక్షాల కొమ్మలు కొట్టేయాలన్నా కూడా నగర పాలక సంస్థ అనుమతి తీసుకోవాలి. తెలంగాణ – ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలలో నీటి నిల్వలు, భూమి దుర్వినియోగం, వృక్ష సంరక్షణ కోసం ఏర్పాటు చేసిన మంచి చట్టం WALTA. అయితే ప్రతి ఒక్క వృక్షానికి అనుమతి తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. యూకలిప్టస్ (జామాయిలు), అశోకచెట్లు, తెలంగాణ ఫారెస్ట్ ప్రొడ్యూస్ (transi) రూల్స్, 1970 లోని చెట్లు/వృక్షాలు మినహాయించబడ్డాయి.
ఇలా మినహాయింపు ఉన్న చెట్లను కొట్టేయాలి అంటే స్వీయ ధ్రువీకరణ పత్రం (self declaration) జత పరిచి, అటవీ శాఖకు నిర్దిష్ట ఫార్మ్ 13-A ద్వారా తెలియజేయాలి. టేకు, ఎర్ర చందనం, రోజ్వుడ్ మొదలగు చెట్లు కొట్టేయాలంటే అటవీ శాఖకు దరఖాస్తు చేసి –ఆ శాఖవారు పర్యవేక్షించి అనుమతి ఇచ్చేంత వరకూ వేచి చూడాల్సిందే. మీరు ఎందుకు చెట్లు కొట్టేయాలి అనుకుంటున్నారు, కొట్టేస్తున్న చెట్లకు ప్రత్యామ్నాయంగా చెట్ల ఏర్పాటుకి రుసుము కట్టారా లేదా – అని కూడా చూపాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి మీ కాలనీలోని చెట్లకు మినహాయింపు వుందేమో చూడండి. మినహాయించబడ్డ జాబితాలోని చెట్లయితే పైన సూచించిన సులభ పద్ధతి వుంటుంది.
– శ్రీకాంత్ చింతల, హైకోర్టు న్యాయవాది
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