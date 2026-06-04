 కుమారుడి కోసం ఉద్యోగానికి రిజైన్‌..!కట్‌చేస్తే.. | Employer Rejects Resignation Of Employee With Critically Ill Son Goes Viral | Sakshi
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కుమారుడి కోసం ఉద్యోగానికి రిజైన్‌..!కట్‌చేస్తే..

Jun 4 2026 5:11 PM | Updated on Jun 4 2026 5:15 PM

Employer Rejects Resignation Of Employee With Critically Ill Son Goes Viral

గత కొద్దికాలంగా ప్రముఖ కంపెనీలన్నీ ఉద్యోగాలకు ఉద్వాసన పలుకుతూ..ఎంత మంది ఉద్యోగులును తీసేసిందో చూశాం. ఆ జాబితాలో మన కళ్లముందే ఎంత పేరుగాంచిన మహా మహా కంపెనీలు కూడా ఉన్నాయి. అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈ పోస్ట్‌ నిజంగా మనసుని తాకుతుంది. కొన్ని కంపెనీలు ఇలా కూడా ఉద్యోగి పట్ల ఆలోచిస్తాయా అని అనిపిస్తుంది. అలాంటి పోస్ట్‌ నెట్టింట వైరల్‌గా మారింది.

అంకిత్‌ పాండే అనే వ్యక్తి ఈ పోస్ట్‌ని సోషల్‌ మీడియాలో ఎక్స్‌లో పంచుకున్నారు. తన అకౌంటెంట్‌ తన రాజీనామా లెటర​్‌ని సమర్పించాడు. అతడు పదేళ్లుగా మా కంపెనీలో సేవలందిస్తున్నాడు. ఎందుకింత సడెన్‌గా రిజైన్‌ చేస్తున్నారని ప్రశ్నించగా..ఆయన కళ్లనీళ్లతో తన కొడుకు పరిస్థితి బాగోలేదని, వైద్యులు కూడా బతికే అవకాశాలు తక్కువ అని చెప్పారని బాధగా చెప్పాడు. దాంతో పోనీ ఇంటి నుంచి పనిచేస్తారా అని అడుగగా..కుమారుడికి తన అవసరం ఉందని, తనతో గడపాలని కోరుకుంటున్నానంటూ ఆ ఆఫర్‌ని తిర్కస్కరించినట్లు తెలిపారు. 

అప్పుడు వెంటనే అంకిత్‌ పాండే డోంట్‌.." వర్రీ మీ కుమారుడు బాగోగులు చూసుకో పర్లేదు మీకు కంపెనీ మద్దతు కొనసాగుతుంది. పదేళ్లుగా ఇక్కడే పనిచేశారు అందుకుగానూ..నెల నెల జీతం జమ అవుతుంది. చింతించొద్దు." అని ధైర్యం చెప్పి పంపామన్నారు.  ఆ తర్వాత ఒక నెల తర్వాత స్వీట్స్‌ బాక్స్‌తో ఆ అకౌంటెంట్‌ తిరిగొచ్చి..మా అబ్బాయి కోలుకున్నాడని ఆనందంగా చెబుతూ స్వీట్స్‌ పంచిపెట్టాడు. పైగా జాబ్‌లో మళ్లా జాయిన్‌ అవ్వతూ..తాను పనిచేయని దానికి చెల్లించిన జీతాన్ని మినహాయించమని ఆ అకౌంటెంట్‌ కోరాడు. 

అందుకు యజమాని నిరాకరిస్తూ..అది జీతం కాదు మీ అబ్బాఇయ కోలుకోవడానికి తాము చేసిన చిన్న సహాయం మాత్రేమ. కొన్ని సార్లు ఒక సంస్థ పనిచేసే ప్రదేశం మాత్రమే కాదు..ఒక కుటుంబం లాంటిది కూడా అని అన్నారు. ఇంతకుమించిన ఉద్యోగ భద్రత ఇంకేంకావాలి. కానీ ఈ రోజుల్లో అలాంటి సహృద్భావంగా ఆలోచించే కంపెనీలు దొరకడం అరుదే కదూ.

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