 సమయం ఆసన్నమైతే... | Destiny will follow like ultimate demise at the hands of Narasimha | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

UgraNarasimha: సమయం ఆసన్నమైతే...

Aug 19 2025 10:25 AM | Updated on Aug 19 2025 10:52 AM

Destiny will follow like ultimate demise at the hands of Narasimha

‘కమలజ ఘటనా సమయంబైన, నసంభావ్యములైనను సంభవించు’ నన్నాడు ‘సింహాసన ద్వాత్రింశిక’ కావ్యకర్త కొఱవి గోపరాజు. ఆదిదేవుడైన శ్రీహరి నాభికమలం నుండి పుట్టిన బ్రహ్మ దేవుడి తలపుల నుంచి ఉద్భవించినవే స్థావర జంగమాత్మకమైనట్టి ఈ సృష్టిలోని సకల చరాచర వస్తు సంచయమంతా! బ్రహ్మదేవుడు అనుకోవాలేగాని, ఇదెలా సాధ్యం అనిపించేవి కూడా జరుగుతాయి. 

ప్రహ్లాదుడు హరిభక్తుడు. ప్రహ్లాదుడి తండ్రి హిరణ్యకశిపుడు హరిద్వేషి. హిరణ్యకశిపుడంటే ముల్లోకాల జనులకు భయమే. దేవతలచే, దేవతల సంతతిచే, దైత్యులచే, గ్రహములచే, తారకలచే, మునుల చేత, అగ్ని, వాయువు, యముడు, నరులు, గిరులు, తరులు, పశు పక్ష్య మృగ కీటకాదుల చేతిలో, ఏరకమైన ఆయుధముల వలన, అవని పైన, అంతరిక్షంలోను, పగటియందు, రాత్రియందు తనకు మరణం కలగకుండా బ్రహ్మ దేవుడి నుండి పొందిన వరంతో హిరణ్యకశిపుడి ఆగడాలకు అంతం లేకుండాపోయింది. అందరూ సుఖంగా ఉండాలంటే హిరణ్యకశిపుడి మరణం ఒక్కటే మార్గం కాగా, ఆ మరణం ఇలా సంభవమైందని ఈ కింది పద్యంలో చెప్పాడు కొఱవి గోపరాజు. 

కం. ఇది మానిసి యిది సింగం / బిది దేవత యను వివేక మెడలగ బలసం
పద నుక్కుగంబమున హరి / యుదయింపడె దైత్యవరుని నుక్కడగింపన్‌.

‘ఇది మనిషి, ఇది సింహము, ఇది దేవత అని గుర్తించి, విడదీసి చెప్పడానికి వీలు లేని విధంగా... అటు భూమి మీద గాని, ఇటు ఆకాశం గాని కాకుండా, మహోగ్ర రూపంలో ఉక్కు స్తంభం నుండి నృసింహావతారంలో హిరణ్య కశ్యపుడిని పరిమార్చడానికి ఉదయించాడు కదా శ్రీహరి’ అని పై పద్యం భావం. కనుక బ్రహ్మదేవుడి వినూత్న సృష్టికి సమయం ఆసన్నమైతే సంభవం కాదనుకున్నది కూడా సంభవమై కనపడుతుంది.

ఇదీ  చదవండి : బంగారం కాదు..కానీ కిలో కోటి రూపాయలు



– భట్టు వెంకటరావు

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

అంగరంగ వైభవంగా సంతోషం సౌత్ ఇండియన్ అవార్డ్స్ (ఫొటోలు)
photo 2

ప్రపంచ ఫొటోగ్రఫీ దినోత్సవం.. ‘సాక్షి’ అద్భుత (చిత్రాలు)
photo 3

న్యూ బిగినింగ్‌.. సింగర్‌ రాహుల్‌ సిప్లిగంజ్‌ ఎంగేజ్‌మెంట్‌ ఫొటోలు (ఫోటోలు)
photo 4

హీరోయిన్ ప్రణీత కొడుకు బర్త్ డే.. హ్యాపీ మూమెంట్స్ (ఫొటోలు)
photo 5

సిస్టర్‌తో టాలీవుడ్‌ బుల్లితెర నటి శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి వేడుకలు.. ఫోటోలు

Video

View all
AP Free Bus Seat Issue 1
Video_icon

Garam Garam Varthalu: ఏపీ ఫ్రీ బస్సులో సీటు లొల్లి

Small Kid Mass Warning To MLA Daggubati Prasad Over Jr NTR 2
Video_icon

Garam Garam Varthalu: టీడీపీ ఎమ్మెల్యేకు బుల్డోడు వార్నింగ్
YSRCP Mangalagiri Incharge Vemareddy SHOCKING FACTS about Amaravati Floods 3
Video_icon

అమరావతి ఐకానిక్ టవర్ దగ్గర దృశ్యాలు
Trump Zelensky Key Meeting in White House 4
Video_icon

వైట్ హౌస్ లో ట్రంప్‌తో జెలెన్‌స్కీ కీలక భేటీ
Heavy Rain ALERT to Telugu States 5
Video_icon

తెలంగాణలోనూ పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం
Advertisement
 