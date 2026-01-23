క్రికెట్ మైదానంలో ధోనీ మెరుపు వేగంతో స్టంపింగ్ చేయడం చూశాం.. కానీ, పెళ్లి మండపంలో ఒక వధువు అంతకంటే వేగంగా స్పందించి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. పెళ్లి కూతురంటే సిగ్గుతో తలవంచుకుని కూర్చుంటుందనుకుంటే పొరపాటే.. ఈ వధువు వేగం చూస్తే నిష్ణాతులైన క్రికెటర్లు కూడా షాక్ అవ్వాల్సిందే.. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఒక వీడియోలో.. పెళ్లి తంతులో భాగంగా వరుడి తల్లి.. తన కుమారుడికి ప్రేమతో రసగుల్లా తినిపించబోయింది. ఆ మిఠాయి నోటి దగ్గరకు వెళ్లేలోపే స్పూన్ పైనుంచి జారి కింద పడబోయింది.
వధువు మెరుపు క్యాచ్!
ఆ రసగుల్లా నేలను తాకడానికి ముందే.. పక్కనే ఉన్న వధువు రెప్పపాటు కాలంలో స్పందించింది. తన చేతిని చాచి, గాలిలోనే ఆ రసగుల్లాను అద్భుతంగా క్యాచ్ పట్టింది. ఆ మిఠాయి కింద పడి వరుడి దుస్తులు పాడవకుండా, ఫంక్షన్ మధ్యలో ఇబ్బంది కలగకుండా తన ‘వికెట్ కీపింగ్’ నైపుణ్యంతో కాపాడేసింది. ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఈ వీడియోకు 6 లక్షలుగాపై లైకులు, 4 వేలకు పైగా కామెంట్లు రావడం విశేషం.
ధోనీ కూడా గర్వపడతాడు
ఈ వీడియో వైరల్ (Video Viral) కావడంతో నెటిజన్లు రకరకాల వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు. ‘ఈమె స్పందన చూస్తుంటే సాక్షాత్తూ ఎంఎస్ ధోనీ గుర్తొస్తున్నాడు’.. అని ఒకరు.. ‘ఫీల్డింగ్లో ఈమె ముందు సీజన్డ్ ప్లేయర్లు కూడా సరిపోరు’.. అని మరొకరు ప్రశంసించారు. ‘బహుశా ఆ రసగుల్లా అంటే వధువుకు చాలా ఇష్టమేమో.. అందుకే అంత ఫోకస్తో క్యాచ్ పట్టింది’.. అంటూ సరదాగా ఆట పట్టిస్తున్నారు. పెళ్లి వేడుకలో ఈ చిన్న పొరపాటు జరిగి ఉంటే కాసేపు గందరగోళం ఏర్పడేది. కానీ వధువు సమయస్ఫూర్తి ఆ క్షణాన్ని ఒక మధుర జ్ఞాపకంగా, ఒక ‘మ్యాచ్ విన్నింగ్’మూమెంట్గా మార్చేసింది.
