 అత్తి పండ్లతో అదిరిపోయే ప్రయోజనాలు.. లైంగికశక్తికి కూడా! | Amazing Health Benefits of Figs (Anjeer) and Who Should Avoid Them | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

అత్తి పండ్లతో అదిరిపోయే ప్రయోజనాలు.. లైంగికశక్తికి కూడా!

Aug 28 2025 11:56 AM | Updated on Aug 28 2025 12:10 PM

Amazing health benefits and Nutritional values of figs or anjeer fruits

అత్తి పండు,అంజీర లేది ఫిగ్‌ పిలవడం ఏ పేరుతో పిలిచినా, ఆరోగ్య  ప్రయోజనాలు మాత్రం అద్భుతం. అంజీర్ పండ్లలో విటమిన్లు ఎ, బి1, బి2, సి, కాల్షియం, ఐరన్, మెగ్నీషియం, ఫాస్పరస్, మాంగనీస్, సోడియం, పొటాషియం, క్లోరిన్ . డైటరీ ఫైబర్ వంటి పోషకాలు అధికంగా ఉంటాయి.  అందుకే దీన్ని ఔషధ ఫలంగా వాడతారు.  రోగనిరోధకశక్తిని పెంచే గుణాలోన్నో ఉన్నాయి. పండుగా గానీ , ఎండ బెట్టి డ్రై ఫ్రూట్‌గా గాన్నీ తీసుకోవచ్చు.
 

అత్తి పండ్లతో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు
లైంగిక  బలహీనత: లైంగిక శక్తిని పెంచుతుందని నమ్ముతారు. రాత్రిపూట 2-3 అత్తి పండ్లను పాలలోనానబెట్టి ఉదయం వాటిని తింటే  లైంగిక శక్తి మెరుగుపరుస్తుంది. 

మలబద్ధకం : ఫైబర్ అధికంగా ఉండటం వల్ల ఆరోగ్యకరమైన ప్రేగు కదలికలను ప్రోత్సహిస్తుంది. మలబద్ధకాన్ని నిరోధిస్తుంది. అజీర్ణాన్ని తగ్గిస్తుంది.  ఇందులోని ఫైబర్‌ కంటెంట్‌ వల్ల బరువును కూడా తగ్గించుకోవచ్చు.

గుండె జబ్బులు : అత్తి పండ్లలో ఫినాల్ మరియు ఒమేగా-6 కొవ్వు ఆమ్లాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఇవి గుండె వ్యాధుల ప్రమాదాన్ని తగ్గించే సామర్థ్యం ఉంటుంది.

కొలెస్ట్రాల్: అత్తి పండ్లలోని పెక్టిన్  అనేకరిగే ఫైబర్ జీర్ణ వ్యవస్థకు సహాయపడుతుంది. శరీరం నుండి వ్యర్థ కొలెస్ట్రాల్ బయటకు పంపుతుంది. (ప్రియుడితో పాప్‌ సింగర్‌ ఎంగేజ్‌మెంట్‌ : రూ. 5 కోట్ల డైమండ్‌ రింగ్‌)

నిద్రలేమికి : వీటిల్లో ఉండే ట్రిప్టోఫాన్ అనే పోషకం మంచి నిద్రను ప్రోత్సహిస్తుంది.

రక్తహీనత: అంజీర్ పండ్లను తినడం వల్ల శరీరంలో హిమోగ్లోబిన్ స్థాయిలు పెరుగుతాయి. 

ఇంకా పైల్స్‌తో బాధపడుతున్నవారు, దగ్గు, ఉబ్బసం ఉన్నవారు కూడా అత్తిపండ్లను తినడం ద్వారా ఉపశమనం పొందవచ్చని చెబుతారు.  అంజీర ఆకుల నుండి తీసిన ఇథనాలిక్ సారాలు బలమైన యాంటీపైరెటిక్ ప్రభావాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ఇది వాణిజ్య యాంటీపైరెటిక్స్ కంటే ఎక్కువ ప్రభావవంతంగా ఉంటుందట. ఎందుకంటే ఇది ఐదు గంటల కంటే ఎక్కువ కాలం ఉంటుందని చెబుతారు.

ఎవరు తినకూడదు?
గర్భధారణ సమయంలో వీటిని తీసుకోవచ్చు. కానీ మితి మీరి తీసుకోకూడదు. ఇది రక్తంలో చక్కెర తగ్గడానికి దారితీస్తుంది. మితంగా తినగకపోతే ఎవరికైనా నష్టమే.  ఎక్కువ తినడం వల్ల విరేచనాలు వస్తాయి. అలాగే మూత్రపిండ సంబంధిత వ్యాధి లేదా పిత్తాశయం సమస్యతో బాధపడేవారు అత్తి పండ్లను తినకూడదు. ఒకవేళ తింటే తీవ్రమైన బెవరేజెస్‌కు కారణమవుతుంది. కాబట్టి మూత్రపిండ సమస్యలు ఉన్నవారిని ఈ పండు తినకుండా నివారించాలి.

ఇదీ చదవండి: బాయ్‌ ఫ్రెండ్‌తో బాక్సింగ్‌ క్వీన్‌..మేరీ కోమ్‌ మేకప్‌ వీడియో వైరల్‌

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

సముద్రం కాదహే! కుండపోతతో మునిగిన కామారెడ్డి రోడ్లను చూశారా? (చిత్రాలు)
photo 2

బిజినెస్‌మేన్‌తో హీరోయిన్‌ లవ్‌.. ఫోటోలతో పెళ్లి ప్రకటన (ఫొటోలు)
photo 3

తనివితీరా వేడుక సెలబ్రిటీల ఇంట కొలువుదీరిన గణపయ్య!
photo 4

'గణపతి పూజ'లో ఆది పినిశెట్టి, నిక్కీ గల్రానీ (ఫోటోలు)
photo 5

కొలువుదీరిన గణనాథులు.. పాఠకులు పంపిన ఫోటోలు

Video

View all
Raptadu YSRCP Leader Strong Counter To Mahananda Reddy Comments 1
Video_icon

Raptadu: నువ్వు గ్రామానికి ఎక్కువ, మండలానికి తక్కువ
SS Rajamouli Big Shock To Prabhas Fans 2
Video_icon

ప్రభాస్ ఫాన్స్ కి రాజమౌళి షాక్
Raptadu YSRCP Leader Fires On Mahananda Reddy 3
Video_icon

తోపుదుర్తి జోలికి వస్తే... మహానందరెడ్డిపై YSRCP నేతలు సంచలన వ్యాఖ్యలు
Sugali Preethi Mother Parvati Slams Deputy CM Pawan Kalyan Cheap Politics 4
Video_icon

పవన్ కళ్యాణ్ ఒక నమ్మక ద్రోహి.. సుగాలి ప్రీతీ తల్లి కన్నీరు
Teja Sajja Mirai Movie Trailer Released 5
Video_icon

'మిరాయ్' మూవీ ట్రైలర్ విడుదల

Advertisement
 