నానబెట్టిన మెంతుల నీళ్లతో డయాబెటిస్ నిజంగా తగ్గుతుందా?

రాత్రంతా నానబెట్టిన మెంతుల నీళ్లను పరగడుపున తాగితే ఆరోగ్య ప్రయోజలున్నాయా? ముఖ్యంగా డయాబెటిస్ ను కంట్రోల్ చేస్తుందా? బరువు, ఆకలిని అదుపులో ఉంచుతుందా? పదండి దీనికి సంబంధించి కొన్ని విషయాలను తెలుసుకుందాం.
ఖాళీ కడుపుతో మెంతి నీరు తాగడం వల్ల బరువు తగ్గడంతో డయాబెటిస్కు సహాయపడుతుందని ఆయుర్వేదం వైద్య విధానం ఇటీవలి అధ్యయనాల ద్వారా తెలుస్తోంది.
రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడానికి మెంతి నీరు అత్యంత విస్తృతంగా సిఫార్సు చేస్తున్న సహజ నివారణలలో ఒకటి. సాంప్రదాయ వైద్యం, కొన్ని పరిశోధనలు కూడా ఇదే సూచిస్తున్నాయి.
ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు
మెంతి గింజలలోని సమ్మేళనాలు ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీని మెరుగుపరుస్తాయి.
మెంతిలో ఒక అమైనో ఆమ్లం ఉంటుంది, ఇది క్లోమం నుండి ఇన్సులిన్ విడుదలను ప్రేరేపిస్తుందని తేలింది. ఇది హైపోగ్లైసీమిక్ చర్యకు నేరుగా దోహదం చేస్తుంది.
కరిగే ఫైబర్ సమృద్ధిగా ఉండే మెంతి గింజలు ఒక రకమైన కరిగే ఫైబర్ను కలిగి ఉంటాయి, ఇది పేగులో జెల్ లాంటి పదార్థాన్ని సృష్టించి చక్కెర , కార్బోహైడ్రేట్ల శోషణను గణనీయంగా నెమ్మదిస్తుంది. ఇది భోజనం తర్వాత పదునైన, ఆకస్మిక రక్తంలో చక్కెర స్పైక్లను నివారిస్తుంది.
HbA1c తగ్గింస్తుంది: మెంతి నీటిని క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల HbA1c స్థాయిలు(మూడు నెలల్లో సగటు ) అదుపులో ఉంటాయి ఇది టైప్ 2 డయాబెటిస్ ఉన్నవారికి స్పష్టమైన ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది.
ఖాళీ కడుపుతో మెంతి నీటిని తీసుకోవడం గ్లూకోజ్ జీవక్రియను పెంచుతుంది.
మెంతులులోని ఫైబర్ ఆకలిని అదుపులో ఉంచుతుంది.మలబద్ధకం వంటి సమస్యలను దూరం చేస్తుంది.
కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గిస్తుంది . వమెంతి గింజలలో ఉండే ఫైబర్ చెడు కొలెస్ట్రాల్ ను తగ్గించి తద్వారా గుండె జబ్బులను నివారించడానికి ఉపయోగపడుతుంది.
మెంతి గింజలలో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు మన చర్మ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడంతో పాటు మొటిమలు లేదా మచ్చలను తగ్గించడంలో సహాయ పడతాయి.
అంతేకాదు ప్రోటీన్, నికోటినిక్ ఆమ్లాలు సమృద్ధిగా ఉండే మెంతి గింజల నీళ్లు జుట్టు పెరుగుదలకు దోహదం చేస్తుంది.
నోట్: సూపర్ ఫుడ్ మెంతి నీటిని రోజువారీ దినచర్యలో తీసుకోవడం అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలున్నాయి. కానీ మీ ఆరోగ్యంపై వ్యక్తిగత శ్రద్ధ అవసరం. కనీసం వ్యాయాయం, సమతుల ఆహారం, ఒత్తిడి లేని జీవితం, సరియైన నిద్ర, నీళ్లు తాగడం చాలా కీలకమైంది. ఏమైనా సమస్య ఉంటే వైద్యుడిని సంప్రదించితగిన చికిత్స తీసుకోవడం ఉత్తమం. కానీ శ్రద్ధ వహించండి మరియు సరైన మార్గదర్శకత్వం కోసం విశ్వసనీయ వైద్య సలహా తీసుకోండి