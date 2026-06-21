 50 ఏళ్ల వయసులో కాలేజ్‌కి వెళ్తున్న మహిళ..! | 50-Year-Old Woman Returns to College After 35 Years | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

50 ఏళ్ల వయసులో కాలేజ్‌కి వెళ్తున్న మహిళ..!

Jun 21 2026 10:22 AM | Updated on Jun 21 2026 10:58 AM

50-Year-Old Woman Returns to College After 35 Years

చదువుకి వయసు పరిమితి కాదని చాలామంది నిరూపిస్తున్నారు. అదే కోవలోకి మరో మహిళ వచ్చింది. అందుకు సంబంధించి వీడియోని నెట్టింట షేర్‌ చేసింది.. ఆ వీడియో ‘గైస్‌ ఈ రోజు నాకు పరీక్ష ఉంది’ అంటూ మొదలవుతుంది. ఒక మహిళ తనకంటే చిన్న వయసు ఉన్న విద్యార్థులతో పరీక్ష కేంద్ర వైపుకి వెళ్తున్నట్లు చెబుతుండటం వీడియోలో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. 

దశాబ్దాల క్రితం చదువు వదిలేసిన ఆమె పరీక్షకు సిద్దమవుతున్నప్పుడు సహజంగా విద్యార్థులు పడినట్లుగానే చిన్నపాటి టెన్షన్‌ ఉందని చెబుతోంది వీడియోలో. తను బ్యాక్‌లాగ్ పేపర్‌ ఒకటి క్లియర్‌ చేయడానికి వచ్చినట్లు వెల్లడించింది. అంతేగాదు ఆమె ఈ వీడియోకి ‘చదువుకోవడానికి వయసు పరిమితి కాదు’ అనే క్యాప్షన్‌ జోడించి మరి పోస్ట్‌ చేసింది. 

ఈ వీడియో నెటిజన్లను అమితంగా ఆకర్షించింది. అంతేగాదు సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత చదువుని కొనసాగించినందుకు చాలామంది ఆ మహిళను ప్రశంసించారు. మరికొందరు ఆమె ప్రయాణం స్ఫూర్తిదాయకమని, నేర్చుకోవడానికి లక్ష్యాలను సాధించడానికి ఎప్పుడు ఆలస్యం కాదని ఆమె ఉదంతం నిరూపిస్తోందంటూ కామెంట్‌ చేస్తూ పోస్టులు పెట్టారు.

 

(చదవండి: మేమున్నాం అనే భరోసా చాలు)

 

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

జంగిల్ థీమ్‌తో హీరోయిన్ కొడుకు బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 2

గచ్చిబౌలిలో ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద జెంబే డ్రమ్‌ సర్కిల్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

‘సాక్షి’ ఆధ్వర్యంలో యోగా వేడుకలు (ఫొటోలు)
photo 4

వైభవంగా ఎంపీ సుప్రియా సులే కుమార్తె వివాహం..హాజరైన ప్రముఖులు (ఫొటోలు)
photo 5

మెరుపు తీగలా కాజల్.. విషెస్ చెప్పినోళ్లకు థ్యాంక్స్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Big Question Debate On Twist By Twists In Sai Krishna Mysterious Lockup Death 1
Video_icon

లాకప్ డెత్ కేసులో రోజుకో మలుపు.. మలయాళం సినిమాను మించిన క్రైమ్ థ్రిల్లర్
Radha Gayatri Friend Reveal Shocking Facts 2
Video_icon

ఆరోజు నాకు ఫోన్ చేసి రాధా గాయత్రి ఏం చెప్పిందంటే..?
Canada Roasting Papa Rayudu About Nandus World Visa Scam 3
Video_icon

నా దగ్గర ఉన్న ఫ్రూఫ్స్ సజ్జనార్ కి పంపితే.. 24 గంటల్లో నందు స్టోరీ క్లోజ్.!
Ambati Rambabu Shocking Comments On Sai Krishna Case Investigation 4
Video_icon

సాయి కృష్ణ కేసు వెనుక ఉన్న బడా బాబులను కాపాడటం కోసం ఈ కేసుకు "మేకప్" వేస్తున్నారు
YSRCP Venkat Reddy Reveals Shocking Facts On Sai Krishna Case 5
Video_icon

సాయి కృష్ణ ను ఎందుకు.. ఎవరు చంపారంటే? వెంకట్ రెడ్డి సంచలన నిజాలు
Advertisement
 