నా భర్తను వెతికి పెట్టండి: కెనడా నుంచి సీపీకి భారత యువతి ట్విట్‌

హైదరాబాద్‌: కెనడాలోని మాంట్రియల్‌లో ఉంటున్న అనుగుల దీప్తి అనే వివాహిత మూడు నెలల నుంచి తన భర్త కనిపించడం లేదని సీపీ మహేష్‌ భగవత్‌కు ట్విట్‌ చేసింది. కాగా, మూడు నెలల కిందట తన భర్త తనను వదిలేసి ఇండియా వచ్చేశారని వాపోయింది. ప్రస్తుతం, తాను రెండు నెలల గర్భవతి అని తెలిపింది. తన భర్త అనుగుల చంద్రశేఖర్‌ రెడ్డి కెనడాలో మెక్‌గ్రిల్‌ యూనివర్సిటీలో రసాయాన శాస్త్రవిభాగంలో పనిచేసేవారని తెలిపింది.

ఆగస్టు 9 నుంచి తన భర్త ఆచూకీ లేదని వాపోయింది. తాను.. భారత్‌ హైకమిషన్‌ వారికి 2021 ఆగస్టు 20న ఫిర్యాదు చేశానని తెలిపింది. ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి పురోగతి లేదని తన ట్విట్‌లో తెలియజేసింది. కాగా, తన బావ శ్రీనివాస్‌ రెడ్డి చైతన్యపురిలో కానిస్టేబుల్‌గా పనిచేస్తుంటారని దీప్తి తన తెలిపింది. ప్రస్తుతం తన ఆరోగ్య పరిస్థితి బాగోలేదని.. తీవ్ర ఒత్తిడికి లోనవుతున్నానని ట్విటర్‌లో వాపోయింది. ఎలాగైన తన భర్త ఆచూకీ తెలుసుకోవాలని సీపీ మహేష్‌ భగవత్‌ను ట్విటర్‌ ద్వారా దీప్తి కోరింది.

Dear Sir,@DrSJaishankar

I am Deepthi. My husband Anugula Chandrashekar Reddy abounded me with 3 months of pregnancy in Canada he left to India without informing me.Till now I don’t know my husband location.I compliant to Indian high commission on aug 20,2021.Till now no progress pic.twitter.com/KnNmBOhwW1

— Deepthi (@Deepthireddy248) September 17, 2021