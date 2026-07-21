 పార్కింగ్‌ కోసం జొన్న పంటను జేసీబీతో దున్నేశారు | Sakshi Cartoon 21-07-2026 | Sakshi
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పార్కింగ్‌ కోసం జొన్న పంటను జేసీబీతో దున్నేశారు

Jul 21 2026 4:26 AM | Updated on Jul 21 2026 4:26 AM

Sakshi Cartoon 21-07-2026

చంద్రబాబు పర్యటన అధికారుల అతి ఉత్సాహం - పార్కింగ్‌ కోసం జొన్న పంటను జేసీబీతో దున్నేశారు

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