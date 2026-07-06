 మనం కూడా ఇరాన్‌ చేతిలో ఓడిపోతున్నామేమోననిపిస్తుంది సార్‌! | Sakshi Cartoon: 06-07-2026 | Sakshi
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మనం కూడా ఇరాన్‌ చేతిలో ఓడిపోతున్నామేమోననిపిస్తుంది సార్‌!

Jul 6 2026 12:54 PM | Updated on Jul 6 2026 1:05 PM

Sakshi Cartoon: 06-07-2026

మనం కూడా ఇరాన్‌ చేతిలో ఓడిపోతున్నామేమోననిపిస్తుంది సార్‌!

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