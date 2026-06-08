 హైదరాబాద్‌కు చేరిన కొత్త స్క్రాంబ్లర్ బైకులు! | Yezdi BSA Scramblers Now Available in Hyderabad | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

హైదరాబాద్‌కు చేరిన కొత్త స్క్రాంబ్లర్ బైకులు!

Jun 8 2026 10:35 PM | Updated on Jun 8 2026 10:35 PM

Yezdi BSA Scramblers Now Available in Hyderabad

యెజ్డీ, BSA సంస్థలు తమ కొత్త స్క్రాంబ్లర్స్ రీటైల్ విడుదలను ప్రకటించాయి. అవి ఇప్పుడు హైదరాబాద్ తమ అథీకృత డీలర్‌షిప్‌లలో లభిస్తున్నాయి.

యెజ్డీ స్క్రాంబ్లర్ 350, BSA స్క్రాంబ్లర్ 650లు ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన పవర్ ట్రైయిన్ మాత్రమే కాకుండా.. శక్తివంతమైన, ఆకర్షణీయమైన డిజైన్ పొందుతాయి. నగర ప్రయాణాలకు, రోజువారీ వినియోగానికి 350 సీసీ బైకులు చాలా అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఇందులోని లిక్విడ్ కూల్డ్ ఇంజిన్ మంచి రైడింగ్ అనుభూతిని అందిస్తుంది. యెజ్దీ స్క్రాంబ్లర్ 350 బైక్ ధర రూ.1,99,950 కాగా.. BSA స్క్రాంబ్లర్ 650 ధర రూ. 3,24,950.

BSA స్క్రాంబ్లర్ 650 అసలైన బ్రిటిష్ స్క్రాంబ్లర్ స్టైల్ పొందుతుంది. దీని డిజైన్ ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి చెందిన గోల్డ్ స్టార్ కటాలినా, A10 స్పిట్ ఫైర్, A65 ఫైర్ బర్డ్ వంటి చారిత్రక దిగ్గజాల నుంచి స్వీకరించినట్లు తెలుస్తుంది. అయితే ఈ రెండు బైకులు.. అత్యుత్తమ పనితీరును అందిస్తాయని సంస్థ వెల్లడించింది.

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

బాలీవుడ్ బ్యూటీ నేహ కక్కర్‌ బర్త్‌ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 2

తన ముద్దుల గారాలపట్టితో బిగ్‌బాస్ శివజ్యోతి బొబ్బట్ల పండుగ (ఫొటోలు)
photo 3

శారీలో అనసూయ గ్లామర్ చూశారా? (ఫొటోలు)
photo 4

బ్లాక్‌ డ్రెస్‌లో ప్రియాంక మోహన్‌ స్టన్నింగ్‌ స్టిల్స్‌
photo 5

టాలీవుడ్ నటి అభినయ స్మైలీ లుక్స్.. ఫోటోలు

Video

View all
JC Prabhakar Reddy Attacks On YSRCP Leaders Houses 1
Video_icon

నామినేషన్ వేస్తే చంపేస్తా..! బరితెగించిన జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి..
Shocking Facts In HFAST Raids 2
Video_icon

చికెన్ తింటున్నారా అయితే ఈ వీడియో మీకోసమే
Shocking Scenes Giant Storm Winds Damaged 3 Air India Planes 3
Video_icon

ప్రకృతి ఉగ్రరూపం... భయంకరమైన రాక్షస గాలులు మూడు విమానాలు ధ్వంసం
Big Shock To TMC Mamata, Trinamool Congress MP Sukhendu Sekhar Roy Resigns from RS and Party 4
Video_icon

మమతాకు బిగ్ షాక్.. TMCపై సంచలన వ్యాఖ్యలు
Chandrababu Meeting Uteer Flop At West Godavari 5
Video_icon

బాబు మీటింగ్ అట్టర్ ప్లాప్ తిట్టుకుంటూ వెళ్లిపోయిన జనం
Advertisement
 