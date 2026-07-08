 500 పాయింట్లు నష్టపోయిన సెన్సెక్స్‌ | stock market updates on 08 July 2026 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Stock Market Updates: 500 పాయింట్లు నష్టపోయిన సెన్సెక్స్‌

Jul 8 2026 10:26 AM | Updated on Jul 8 2026 10:26 AM

stock market updates on 08 July 2026

దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు బుధవారం నష్టాల్లో కదలాడుతున్నాయి. ఈరోజు ఉదయం 10:22 సమయానికి నిఫ్టీ(Nifty) 159 పాయింట్లు తగ్గి 24,241 వద్దకు చేరింది. సెన్సెక్స్‌(Sensex) 507 పాయింట్లు దిగజారి 77,671 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

  • అమెరికా డాలర్‌ ఇండెక్స్‌(USD Index) 101.09

  • బ్రెంట్‌ క్రూడ్‌ఆయిల్‌ బ్యారెల్‌ ధర 76 డాలర్లు

  • యూఎస్‌ 10 ఏళ్ల బాండ్‌ ఈల్డ్‌లు 4.54 శాతానికి చేరాయి.

  • గడిచిన సెషన్‌లో యూఎస్‌ ఎస్‌ అండ్‌ పీ 0.45 శాతం నష్టపోయింది.

  • నాస్‌డాక్‌ 1.16 శాతం దిగజారింది.

Today Nifty position 08-07-2026(time: 10:22 am)


(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్ సైట్లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

మహానేతకు ఘన నివాళి (ఫొటోలు)
photo 2

Golconda Bonalu 2026 : రంగులు అద్ది.. బొట్లు పెట్టి.. (ఫొటోలు)
photo 3

రాజువయ్యా.. మా రాజువయ్యా (ఫొటోలు)
photo 4

కుందనపు బొమ్మలా జాన్వీ కపూర్ (ఫొటోలు)
photo 5

గద్వాల్ చీరలో అక్కినేని కోడలు శోభిత (ఫొటోలు)

Video

View all
YSR Birth Anniversary Celebrations In Melbourne 1
Video_icon

మెల్ బోర్న్ లో ఘనంగా వైఎస్సార్ జయంతి వేడుకలు
Konda Rajiv Gandhi Shocking Comments On Prashna Ravan Arrest 2
Video_icon

ప్రశ్న రావణ్ ఉన్న పోలీస్ స్టేషన్ లపై జనసేన వాళ్ళు తప్ప టీడీపీ వాళ్ళు దాడులు ఎందుకు చేయలేదంటే?
AIYF Leaders Warning Pawan Kalyan 3
Video_icon

మీ వీడియోలు బయట పెట్టమంటారా.. పవన్ కు మాస్ వార్నింగ్..
YS Jagan Pays Tributes YS Rajasekhara Reddy At YSR Ghat 4
Video_icon

వైఎస్ఆర్ కు వైఎస్ జగన్ ఘన నివాళులు
Wayanad Landslide Terrifying Moment Video 5
Video_icon

వర్ష విలయం.. వయనాడ్ లో విషాదం
Advertisement
 