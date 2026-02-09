 లాభాల్లో ముగిసిన స్టాక్ మార్కెట్లు | Stock Market Closing Update 9th February 2026 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

లాభాల్లో ముగిసిన స్టాక్ మార్కెట్లు

Feb 9 2026 3:43 PM | Updated on Feb 9 2026 3:50 PM

Stock Market Closing Update 9th February 2026

సోమవారం ఉదయం లాభాల్లో ప్రారంభమైన దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు.. ట్రేడింగ్ క్లోజ్ అయ్యే సమయానికి అదే ఊపుతో ముగిశాయి. సెన్సెక్స్ 485.35 పాయింట్లు పెరిగి 84,065.75 వద్ద, నిఫ్టీ 173.60 పాయింట్ల లాభంతో 25,867.30 వద్ద నిలిచాయి.

నీరాజ్ ఇస్పాత్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్, ఇజ్మో లిమిటెడ్, అపోలో పైప్స్ లిమిటెడ్, లాయల్ టెక్స్‌టైల్స్ మిల్స్ లిమిటెడ్, హిటాచీ ఎనర్జీ ఇండియా లిమిటెడ్ వంటి కంపెనీలు టాప్ గెయినర్స్ జాబితాలో చేరగా.. సీఎల్ ఎడ్యుకేట్ లిమిటెడ్, మహేశ్వరి లాజిస్టిక్స్ లిమిటెడ్, ఆశాపురా మినెకెమ్ లిమిటెడ్, సోలారా యాక్టివ్ ఫార్మా సైన్సెస్ లిమిటెడ్, శివ్ ఓమ్ స్టీల్స్ లిమిటెడ్ కంపెనీలు నష్టాల జాబితాలోకి చేరాయి.

Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్‌సైట్‌లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

గ్లామర్‌తో పడేస్తున్న శ్రద్ధా దాస్‌.. నెట్టింట ఫోటోలు వైరల్‌
photo 2

హైదరాబాద్ : చార్మినార్ వద్ద ఆధ్యాత్మిక శోభ (ఫొటోలు)
photo 3

కుటుంబ వివాహ వేడుక.. తమిళనాడు ప్రముఖులకు వైఎస్‌ జగన్‌ ఆత్మీయ పలకరింపు (ఫొటోలు)
photo 4

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న శ్రీలీల, థమన్‌, తేజ సజ్జా (ఫోటోలు)
photo 5

వివాహ వేడుకలో వైఎస్‌ జగన్‌.. జననేతకు ఆత్మీయ పలకరింపులు (ఫొటోలు)

Video

View all
Srinivasananda Saraswathi on Pawan Kalyan & Chandrababu 1
Video_icon

వెంకన్నతో రాజకీయాలు వద్దు క్షమాపణలు చెప్పండి..లేదంటే..
MLA Yashaswini Reddy Counter to KTR Comments on CM Revanth Reddy 2
Video_icon

MLA Yashaswini: ఓడిపోయిన బాధలో KCR నోటికొచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నారు
Hyderabad Shocking Truth About Drunk And Drive 3
Video_icon

డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ చేస్తే ఫైన్ మాత్రమే కాదు… ఉద్యోగం కూడా పోతుంది!
Rachamallu Siva Prasad Satirical Punched on Chandrababu Pawan & Lokesh 4
Video_icon

మీ ముగ్గురు నోర్లు పడిపోతాయి.. బాబు, పవన్, లోకేష్ పై రాచమల్లు సెటైర్లు
Coal Workers Demand Action Against Swapna 5
Video_icon

AP: ఎమ్మెల్యే పేరు చెప్పుకొని.. స్వప్న ఆగడాలు
Advertisement
 