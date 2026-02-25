 ఫ్లాట్‌గా ముగిసిన స్టాక్‌మార్కెట్లు | Stock Market Close February 25 2026 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఫ్లాట్‌గా ముగిసిన స్టాక్‌మార్కెట్లు

Feb 25 2026 3:50 PM | Updated on Feb 25 2026 4:00 PM

Stock Market Close February 25 2026

దేశీయ స్టాక్‌మార్కెట్లు బుధవారం ఫ్లాట్‌గా ముగిశాయి. ఇంట్రాడే లాభాలను వదులుకున్నప్పటికీ భారత ఈక్విటీ బెంచ్ మార్క్ సూచీలు స్వల్ప లాభాలతో ముగియగలిగాయి. మెటల్, ఐటీ స్టాక్స్ లో లాభాలు మొత్తంగా నష్టాలను తగ్గించాయి. 

నిఫ్టీ 57.85 పాయింట్లు లేదా 0.23 శాతం లాభంతో 25,482.50 వద్ద, సెన్సెక్స్ 0.06 శాతం లేదా 50.15 పాయింట్లు లాభపడి 82,276.07 వద్ద ముగిశాయి.

సెన్సెక్స్ లోని 30 షేర్లలో  టాటా స్టీల్, హెచ్‌సీఎల్ టెక్, సుఫార్మా, టీసీఎస్  ఎగిశాయి. 2 నుంచి 3 శాతం వరకు లాభపడ్డాయి. కోటక్ బ్యాంక్, ఐటీసీ, ఎస్‌బీఐ, ఆర్ఐఎల్, భారతీ ఎయిర్‌టెల్ టాప్ లూజర్స్ గా నిలిచాయి.

నిఫ్టీ మిడ్ క్యాప్ 100 0.14 శాతం, స్మాల్ క్యాప్ 100 0.45 శాతం లాభపడ్డాయి. ఇండియా బీఐఎక్స్ 5 శాతానికి పైగా తగ్గి 14.15 వద్ద ముగిసింది.

రంగాలవారీగా నిఫ్టీ మెటల్ ఇండెక్స్ దాదాపు 2 శాతం లాభపడగా, ఆటో, ఐటీ ఇండెక్స్ ఒక్కొక్కటి 1 శాతం పెరిగాయి. విస్తృత మార్కెట్లో, అమెరికా దిగుమతి సుంకాల ప్రకటన తరువాత సోలార్‌ సంబంధిత స్టాక్స్ 14 శాతం వరకు పడిపోయాయి.

# Tag
Stock Market
Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

విజయ్ దేవరకొండ-రష్మిక పెళ్లి సందడి విశేషాలు (ఫొటోలు)
photo 2

కుంభాభిషేక మహోత్సవంలో వైఎస్‌ జగన్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

బ్లాక్ అండ్ బ్లాక్‌లో మెరిసిపోతున్న శిరీష్-నయనిక (ఫొటోలు)
photo 4

నందిపల్లిలో వైఎస్‌ జగన్‌ పర్యటనతో పండుగ వాతావరణం (ఫొటోలు)
photo 5

Telangana Inter Exams : ఇంటర్ పరీక్షలు ప్రారంభం (ఫొటోలు)

Video

View all
Good News for Employees EPFO Reinstates Higher Pension for Employees 1
Video_icon

Good News: 12 ఏళ్ల నిరీక్షణకు తెర.. అధిక పెన్షన్ పునరుద్ధరణ
Villagers Block TDP Leaders Over Navy Arms Depot in Eluru District 2
Video_icon

Eluru : టీడీపీ నేతలకు షాక్! నేవీ డిపోకు వ్యతిరేకంగా గ్రామస్తుల ఆందోళన
Botsa Satyanarayana about Diarrhea Cases in Srikakulam District 3
Video_icon

డయేరియా వ్యాప్తికి కారణం అదే దయచేసి చర్యలు తీసుకోండి
YS Jagan Participates in Homa 4
Video_icon

హోమంలో పాల్గొన్న జగన్
Youtuber Komali Akhil Reddy CCTV Video Revealed 5
Video_icon

Youtuber కోమలి ఘటనలో బయటపడ్డ CCTV వీడియో
Advertisement
 