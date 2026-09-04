 జీతం మొత్తం ఈఎంఐలకే సరిపోతోందా? | Salary Vanishing Into EMIs Expert Backed Steps to Break Free From Debt Trap | Sakshi
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జీతం మొత్తం ఈఎంఐలకే సరిపోతోందా?

Sep 4 2026 2:43 PM | Updated on Sep 4 2026 2:43 PM

Salary Vanishing Into EMIs Expert Backed Steps to Break Free From Debt Trap

నెల మొదట్లో జీతం ఖాతాలో పడడమే ఆలస్యం చూస్తుండగానే ఈఎంఐల రూపంలో ఖాతా ఖాళీ అవుతోంది. వ్యక్తిగత రుణాలు, క్రెడిట్ కార్డు బకాయిలు, గృహ, వాహన రుణాల ఈఎంఐలు కలిపి జీతంలో సగానికి పైగా మింగేస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఆర్థిక నిపుణులు చెప్పే మూడు కీలక సూత్రాలు ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికీ దిక్సూచిలా ఉపయోగపడతాయి.

మొదటిది..

మీ మొత్తం ఈఎంఐ భారం తీసుకునే వేతనంలో 40 శాతం మించకుండా చూసుకోవాలి. అంతకు మించితే ఒంటిపై చేయి భారం అన్నట్టుగా నెలవారీ ఖర్చులకూ ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుంది. వైద్య ఖర్చులు, పాఠశాల ఫీజు వంటి ఏ ఖర్చు వచ్చినా తర్వాతి నెల ఈఎంఐ ఎగవేతకు దారితీసే ప్రమాదం ఉంటుంది.

రెండోది..

అధిక వడ్డీ రుణాలను ముందుగా తీర్చాలి. క్రెడిట్ కార్డు బకాయిలపై వడ్డీ 30-40 శాతం వరకు ఉంటుంది కాబట్టి, వాటిని మొదట క్లియర్ చేసుకోవడం ఉత్తమం. అవసరమైతే, అనేక చిన్న రుణాలను ఒకే రుణంగా కన్సాలిడేట్ చేసుకుని తక్కువ వడ్డీకి మారడం వల్ల నెలవారీ భారం తగ్గుతుంది.

మూడోది..

కొత్త అప్పు తీసుకోవడం ఆపేయాలి. అప్పు చేసి పప్పు కూడు అనే సామెతను గుర్తు చేసుకుంటూ అనవసర ఖర్చులకు, గాడ్జెట్లకు నో-కాస్ట్ ఈఎంఐల ఆకర్షణలో పడకూడదు. బదులుగా, జీతం అందిన వెంటనే కొంత మొత్తాన్ని పొదుపు లేదా సిప్‌కు ఆటోమేటిక్‌గా బదిలీ చేసుకోవాలి. మిగిలిన దానితోనే బడ్జెట్ ప్రణాళిక వేసుకోవడం మేలు. అప్పుల ఊబి నుంచి బయటపడాలంటే క్రమశిక్షణ, స్థిరమైన ప్రణాళికే మార్గం అని గుర్తుంచుకోవాలి. రాత్రికి రాత్రి పరిష్కారం సాధ్యం కాదు, కానీ ఓపిక వహిస్తే ఆర్థిక స్వేచ్ఛ దూరం కాదు.

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