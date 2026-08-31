చలాన్లు తప్పించుకునేందుకు మాస్టర్‌ ప్లాన్‌.. అడ్డంగా బుక్కయ్యాడు!

వాహనం పట్టివేత
నంబరు మార్చి తిరుగుతున్న ఇన్నోవాను పట్టుకున్న ఆర్జీఐఏ ట్రాఫిక్ పోలీసులు
హైదరాబాద్: ఈఎంఐలు, పెండింగ్ చలాన్ల నుంచి తప్పించుకునేందుకు నంబరు మార్చి.. పోలీసులను ఏ మార్చి తిరుగుతున్న ఓ వాహనాన్ని ఆర్జీఐ ట్రాఫిక్ పోలీసులు పట్టుకున్నారు. ఆర్జీఐఏ ట్రాఫిక్ సీఐ ప్రమోద్కుమార్ తెలిపిన మేరకు.. ఆదివారం సాయంత్రం ఆర్జీఐఏ ట్రాఫిక్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అధికారులు శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్టు ట్రంపెట్ బ్రిడ్జీ ఇండియానా బేకరి వద్ద చేపట్టిన తనిఖీల్లో భాగంగా ఓ ఇన్నోవా వాహనం కనిపించింది. పరిశీలించగా ట్యాక్సీగా రిజి్రస్టేషన్ అయినట్లు గుర్తించారు. ట్యాక్సీ నంబరు తొలగించి తిరుగుతున్న కారణంగా డ్రైవర్ రమేష్ తో పాటు వాహనాన్ని స్వా«దీనం చేసుకుని ఆర్జీఐఏ పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించి కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
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