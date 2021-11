Rgv Dangerous Movie: డేంజరస్‌ సినిమా బ్లాక్‌ చెయిన్‌ టెక్నాలజీలోనూ అదరగొడుతోందని దర్శకుడు రాంగోపాల్‌వర్మ తెలిపారు. ఈ సినిమాను నాన్‌ ఫంజిబుల్‌ టోకెన్లుగా అందుబాటులో ఉంచగా అవన్ని హాట్‌కేకుల్లా అమ్ముడైపోయాయని ఆయన వెల్లడించారు.

టోకెన్లు సోల్డ్‌ అవుట్‌

వర్మ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన డేంజరస్‌ సినిమాను ప్రపంచంలోనే తొలిసారిగా నాన్‌ ఫంజిబుల్‌ టోకెన్‌ (ఎన్‌ఎఫ్‌టీ) పద్దతిలో రిలీజ్‌ చేస్తున్నట్టు గత వారం ప్రకటించారు. మొత్తం ఆరు లక్షల టోకెన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయని తెలిపారు. ఇందులో ఐదు లక్షల టోకెన్లు వేలానికి అందుబాటులో ఉంచి సినిమా యూనిట్‌ దగ్గర కేవలం లక్ష టోకెన్లు ఉంచుకున్నారు. తాజాగా ఐదు లక్షల టోకెన్లు అమ్ముడైనట్టు వర్మ వెల్లడించారు. సినిమా యూనిట్‌ దగ్గరున్న లక్ష యూనిట్లు ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్నాయని వెల్లడించారు.

The 100,000 tokens left are for the DANGEROUS team as one can understand the details in https://t.co/bmcI4QhJQR

Rest of all the 500,000 TOKENS are SOLD OUT 💐💐💐 pic.twitter.com/LEh30fIT5z

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) November 3, 2021