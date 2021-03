ఫ్లాగ్‌షిప్‌ స్మార్ట్‌పోన్ల సంస్థ వన్‌ప్లస్ 9 సిరీస్‌ను భారత మార్కెట్లో మార్చి 23న లాంచ్‌ చేసింది. 5జీ సపోర్ట్‌తో హాసెల్‌బ్లాడ్ తో కలిసి వన్‌ప్లస్ 9 సిరీస్‌లో భాగంగా వన్‌ప్లస్ 9, వన్‌ప్లస్ 9 ప్రో, వన్‌ప్లస్ 9 ఆర్‌లను ఆవిష్కరించింది. సరికొత్త ఫీచర్లతో ఈ కొత్త స్మార్ట్ ఫోన్లను విడుదల చేసినట్లు వన్‌ప్లస్ ప్రకటించింది. వన్‌ప్లస్ సంస్థ అమెజాన్ లో ప్రత్యేకంగా ఒక క్విజ్ నిర్వహిస్తుంది.

ఈ క్విజ్ లో అడిగిన 6 ప్రశ్నలకు సరైన సమాధానాలు చెప్పిన వారిలో కొందరిని ఎంపిక చేసి వారికి ఏప్రిల్ 16వ తేదీన వన్‌ప్లస్‌ 9 సిరీస్ స్మార్ట్‌ఫోన్ ను అందిస్తుంది. ఈ క్విజ్ నేటి నుంచి ఏప్రిల్ 15 వరకు కొనసాగుతుంది. అయితే ఈ క్విజ్ కేవలం యాప్ లో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది కాబట్టి సమాధానాలు ఇవ్వాలనుకునే వారు అమెజాన్ యాప్ ను కచ్చితంగా డౌన్ లోడ్ చేసుకోవాల్సిందే.

వన్‌ప్లస్‌ 9 సిరీస్ అమెజాన్ క్విజ్ ప్రశ్నలు, సమాధానాలు:

ప్రశ్న 1: OnePlus 9 Pro comes with ___ W Wireless Charging

జవాబు: (C) 50 W

ప్రశ్న 2: OnePlus 9 Series gets a day’s power in ___ mins with Warp Charge 65T?

జవాబు: (A) 15 Mins

ప్రశ్న 3: The OnePlus 9 and OnePlus 9 Pro 5G come with _____?

జవాబు: (C) Hasselblad Camera for Mobile

ప్రశ్న 4: The OnePlus 9 Pro’s Fluid Display 2.0 comes with _____ and _____?

జవాబు: (A) LTPO technology and Smart 120 Hz

ప్రశ్న 5: OnePlus 9 and 9 Pro come with _____ MP Ultra-Wide Angle Lens

జవాబు: (D) 50MP

ప్రశ్న 6: OnePlus 9R 5G is powered by Qualcomm Snapdragon ____

జవాబు: (C) 870

