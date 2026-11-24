భారతదేశంలోనే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యంత ప్రభావవంతమైన వ్యాపార కుటుంబాల్లో అంబానీ కుటుంబానికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ అధినేత ముకేశ్ అంబానీ నాయకత్వంలో విస్తరించిన ఈ వ్యాపార సామ్రాజ్యం ఇప్పుడు తదుపరి తరం చేతుల్లోకి క్రమంగా బదిలీ అవుతోంది. ముకేశ్ అంబానీతో పాటు ఆయన భార్య నీతా అంబానీ, కుమార్తె ఇషా అంబానీ, కుమారులు ఆకాశ్ అంబానీ, అనంత్ అంబానీలు కూడా వ్యాపార, పెట్టుబడుల రంగాల్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అంబానీ కుటుంబంలో అత్యంత సంపన్నులెవరు? పిల్లల వ్యక్తిగత ఆస్తుల విలువ ఎంత? కుటుంబ సంపదలో వారి వాటా ఎంత? అనే అంశాలు ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తున్నాయి.
అయితే ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చెప్పేటప్పుడు వ్యక్తిగత నికర సంపద (నెట్వర్త్), కుటుంబ వ్యాపారాల విలువ, కంపెనీల్లో వాటాల విలువ మధ్య వ్యత్యాసాన్ని గుర్తించడం ముఖ్యం. ఎందుకంటే రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ అధికారిక ఆర్థిక నివేదికల్లో కంపెనీ ఆస్తులు, అప్పులు, ఆదాయాలు, లాభాలు, వాటాదారుల వివరాలు వెల్లడవుతాయి. కానీ ప్రతి కుటుంబ సభ్యుడి వ్యక్తిగత నికర సంపదకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు విడివిడిగా ప్రకటించరు.
ముకేశ్ అంబానీ..
ముకేశ్ అంబానీ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ చైర్మన్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా కొనసాగుతున్నారు. పెట్రోకెమికల్స్, చమురు శుద్ధి, టెలికాం, రిటైల్, మీడియా, డిజిటల్ సేవలు, నూతన ఇంధన రంగాల్లో రిలయన్స్ కార్యకలాపాలను విస్తరించారు. ఆయన నాయకత్వంలో సంస్థ సంప్రదాయ ఇంధన వ్యాపారం నుంచి డిజిటల్, వినియోగదారుల సేవలు, గ్రీన్ ఎనర్జీ వంటి భవిష్యత్ రంగాల వైపు అడుగులు వేస్తోంది.
రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ 2025-26 సమగ్ర వార్షిక నివేదిక ప్రకారం సంస్థ ఆదాయం రూ.11,75,919 కోట్లుగా నమోదైంది. ఎబిట్టా రూ.2,07,911 కోట్లు కాగా, పన్నుల అనంతర లాభం రూ.95,754 కోట్లుగా ఉంది. సంస్థ నికర విలువ రూ.8,67,828 కోట్లకు చేరుకుంది. ఈ గణాంకాలు రిలయన్స్ వ్యాపార సామర్థ్యాన్ని తెలియజేస్తున్నప్పటికీ వీటిని ముకేశ్ అంబానీ వ్యక్తిగత ఆస్తులుగా పరిగణించడం సరికాదు.
ఇషా, ఆకాశ్, అనంత్..
ఇషా అంబానీ: రిలయన్స్ గ్రూప్ వినియోగదారుల వ్యాపారాల నిర్వహణలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. రిటైల్, వినియోగదారుల విభాగాల విస్తరణలో ఆమె నాయకత్వం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ బోర్డులో నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్గా ఉన్నారు.
ఆకాశ్ అంబానీ: డిజిటల్, టెక్నాలజీ రంగాల్లో బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా జియో ప్లాట్ఫామ్స్, టెలికాం, డిజిటల్ సేవల విస్తరణలో ఆయన పాత్ర కీలకం. రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ బోర్డులో నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్గా కొనసాగుతున్నారు.
అనంత్ అంబానీ: ఇంధనం, నూతన ఇంధన వనరులు, పర్యావరణ అనుకూల వ్యాపారాలపై దృష్టి సారిస్తున్నారు. రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ బోర్డులో ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్గా ఉన్నారు.
అంబానీ కుటుంబ సంపదపై అసలు లెక్కలు
అంబానీ కుటుంబ సభ్యుల వ్యక్తిగత సంపదపై వివిధ అంతర్జాతీయ ఆర్థిక సంస్థలు, సంపద అంచనా నివేదికలు, మీడియా సంస్థలు వేర్వేరు గణాంకాలను ప్రచురిస్తుంటాయి. షేర్ల మార్కెట్ ధరల్లో మార్పులు, పెట్టుబడుల విలువ, ప్రైవేటు సంస్థల్లో వాటాలు, ఇతర ఆస్తుల ఆధారంగా ఈ అంచనాలు మారుతుంటాయి.
అయితే ఇక్కడ ఒక అంశాన్ని గమనించాలి. రిలయన్స్ అధికారిక వార్షిక నివేదికలో ముకేశ్ అంబానీ కుటుంబ సభ్యులు సమష్టిగా రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్, జియో ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్పై ఓటింగ్ హక్కుల ద్వారా నియంత్రణ కలిగి ఉన్నట్లు పేర్కొన్నారు. దీన్ని ప్రతి కుటుంబ సభ్యుడి వ్యక్తిగత సంపదకు సమానంగా చూడలేం. అలాగే కుటుంబ వ్యాపారాల మొత్తం విలువను ఒకరి వ్యక్తిగత నికర ఆస్తిగా లెక్కించడం కూడా ఆర్థికంగా సరైన పద్ధతి కాదు.
వారసత్వం కంటే వ్యాపార విస్తరణే కీలకం!
అంబానీ కుటుంబంలో ఎవరు అత్యంత సంపన్నులు అనే ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పాలంటే వ్యక్తిగత ఆస్తులు, వాటాదారుల హక్కులు, పెట్టుబడులు, అప్పులు వంటి వివరాలు అవసరం. ఇవన్నీ పూర్తిస్థాయిలో బహిరంగంగా అందుబాటులో లేనందున ఇషా, ఆకాశ్, అనంత్లలో ఎవరు ఎక్కువ సంపన్నులో అధికారికంగా నిర్ధారించడం సాధ్యం కాదు. అయితే అందుబాటులో ఉన్న అధికారిక సమాచారం ప్రకారం ముకేశ్ అంబానీ కుటుంబ వ్యాపార సామ్రాజ్యానికి నాయకత్వం వహిస్తుండగా ఆయన ముగ్గురు పిల్లలు కీలక వ్యాపార విభాగాలను ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు.
ఇదీ చదవండి: సారొచ్చారు.. బంగారాన్ని పెంచారు!